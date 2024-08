Füllkrug erzählt: BVB-Kollege riet zu West-Ham-Wechsel

IMAGO/Markus Ulmer

Niclas Füllkrug ist vom BVB zu West Ham gewechselt

Nach nur einem Jahr hat Niclas Füllkrug Borussia Dortmund in diesem Sommer wieder verlassen. Großen Anteil an seiner Entscheidung für den Schritt zu West Ham United in die Premier League hatte offenbar Ex-BVB-Kollege Sébastien Haller.

"Wir hatten eine gute Beziehung. Er hat mir über die Atmosphäre und den Klub erzählt. In Deutschland kann man nicht fühlen, wie groß der Klub hier in England ist", sagte der Angreifer nun in seinem ersten Interview mit den Vereinsmedien der Hammers.

Füllkrug verriet, dass er sich auch bei den DFB-Mitspielern Kai Havertz und Thilo Kehrer Rat geholt habe.

"Alle haben mir gesagt, dass ich perfekt in dieses Team und diese Liga passen würde. Ich war froh, das zu hören. Das war der letzte Schub, den ich gebraucht habe", so der 31-Jährige.

West Ham sei der perfekte Ort für den nächsten Karriereschritt, so Füllkrug weiter. Denn der Verein habe viele Gemeinsamkeiten mit dem BVB und seinem anderen Ex-Klub Werder Bremen.

BVB kassiert 27 Millionen Euro für Füllkrug

"In Deutschland habe ich nur für große Traditionsvereine gespielt. Es war mir immer wichtig, das Gefühl zu habe, dass das Trikot ein gewisses Gewicht mit sich bringt. Und West Ham ist auch ein großer Traditionsverein in der Premier League", sagte der Nationalspieler.

Dass für ihn die Tür nach England aufgegangen ist, freue ihn ungemein und sei auch eine Auszeichnung für seinen Werdegang - beim BVB und davor.

"Es waren wirklich die letzten vier Jahre, in denen es nach oben ging. Ich habe gespürt, dass ich stärker geworden bin, weil ich härter an mir gearbeitet habe. Ich hatte in der Vergangenheit viele Verletzungen und musste immer wieder pausieren. Jetzt bin ich fit und das ist der Grund für die Entwicklung. Ich bin immer noch hungrig. Ich will meine Qualitäten auch in dieser Liga zeigen", stellte er klar.

Beim BVB kassierte man angeblich rund 27 Millionen für den Stürmer. Eine echte Lücke hinterlässt er dort nicht. Schon vorher hatten die Dortmunder in Serhou Guirassy einen anderen Top-Stürmer verpflichtet.