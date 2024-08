Bericht: FC Bayern hat Davies-Entscheidung getroffen

IMAGO/Jose Luis Melgarejo

Der FC Bayern will Alphonso Davies angeblich doch verkaufen

Der FC Bayern und Alphonso Davies werden sich wohl nicht mehr auf eine Vertragsverlängerung verständigen können. Nun hat sich der deutsche Rekordmeister offenbar doch dazu entschlossen, den Kanadier bis zum Ende dieser Transferperiode zu veräußern, um einen ablösefreien Abgang 2025 zu verhindern.

Schon seit Monaten zieht sich beim FC Bayern die Posse um einen möglichen Abschied von Alphonso Davies. Der Vertrag des Kanadiers läuft im kommenden Jahr aus. Ein Angebot zur Verlängerung nahm der Linksverteidiger nicht an. Laut "as" ist eine Ausweitung der Zusammenarbeit aber inzwischen vom Tisch.

Daher sollen sich die Münchner dazu entschieden haben, den kanadischen Nationalspieler zu verkaufen, heißt es. Bislang stand auch ein ablösefreier Wechsel des Linksverteidigers 2025 im Raum. Diesen Gedanken habe man an der Säbener Straße aber über Bord geworfen, heißt es in dem Bericht der spanischen Sportzeitung.

Demnach ruft der FC Bayern weiterhin rund 50 Millionen Euro für den 23-Jährigen auf, der insbesondere bei Real Madrid ein Thema sein soll. Die "as" spekuliert jedoch, dass ein Transfer von Davies auch dann über die Bühne gehen wird, wenn ein Interessent nur rund 30 Millionen Euro bietet.

Drängt der FC Bayern auf einen Davies-Verkauf?

Ob auch die Königlichen mit einem Angebot für den schnellen Flügelspieler in München vorstellig werden, ist offenbar aber noch nicht sicher. Denn eigentlich ist die Kaderplanung des spanischen Meisters bereits abgeschlossen. Davies wolle man erst im kommenden Jahr nach Madrid lotsen, heißt es.

Laut spanischen Medien besteht seit geraumer Zeit eine Einigung zwischen dem 53-fachen Nationalspieler und Real über einen Wechsel im kommenden Jahr. In Madrid hoffe man, dass sich Davies an die Vereinbarung halte, so die "as" weiter.

In diesem Fall könne allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass der FC Bayern den Verteidiger mit der Drohung, ihn für diese Saison auf die Bank zu setzen, zu einem Transfer in diesem Sommer dränge. Zuletzt wurde beispielsweise auch Manchester City Interesse an Davies nachgesagt.