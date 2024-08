Holstein Kiel lässt Simakala endgültig ziehen

IMAGO/rscp-photo/SID/IMAGO/Paul Kufahl/rscp-photo

Ba-Muaka Simakala (l.) im Trikot der Roten Teufel

Offensivspieler Ba-Muaka Simakala verlässt Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel endgültig.

Der 27-Jährige wechselt zum Drittligisten VfL Osnabrück. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Simakala war in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

"Aufgrund der Konkurrenzsituation auf seiner Position können wir nicht die Spielzeit zusichern, die er sich wünscht", sagte Sport-Geschäftsführer Carsten Wehrmann. Simakala spielte bereits seit 2021 zwei Jahre in Osnabrück.