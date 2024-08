Offiziell! Eintracht Frankfurt verkündet Pacho-Abgang

IMAGO/Maria Lysaker

William Pacho zieht es von Eintracht Frankfurt zu PSG

Bereits seit mehreren Tagen deutete sich an, dass Willian Pacho Eintracht Frankfurt nach nur einem Jahr wieder verlassen wird. Den Abwehrspieler zieht es zum französischen Meister Paris Saint-Germain. Den Abschluss des Transfers, der der SGE eine satte Ablöse einbringt, bestätigten beide Klubs am Freitag.

Am Mittwoch hatte Eintracht Frankfurt vermeldet, dass Innenverteidiger Willian Pacho für Gespräche mit einem neuen Verein aus der Mainmetropole abgereist ist. Bereits zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass es den Ecuadorianer zu Paris Saint-Germain zieht.

Am Freitagmittag gaben die Klubs dann den Transfer offiziell bekannt. "Ich freue mich sehr, zu PSG zu wechseln. Ich hoffe, meine Persönlichkeit einzubringen und meine ganze Entschlossenheit zu zeigen, um viele Trophäen zu gewinnen", wurde Pacho in einer Mitteilung der Franzosen zitiert.

Eintracht Frankfurt erzielt sattes Transferplus

"Willian hat in der vergangenen Spielzeit einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir eine erfolgreiche Saison gespielt haben. Er ist ein außergewöhnlicher Verteidiger, dessen schnelle Entwicklung für uns keine Überraschung ist. Wir wünschen ihm nur das Beste", sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche.

Der Abwehrspieler war erst im Juli 2023 vom belgischen Klub Royal Antwerpen zu den Adlerträgern gekommen, neun Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Nun heißt es beim TV-Sender "Sky", dass die Hessen 45 Millionen Euro erhalten - ein sattes Transferplus.

In seiner Debütsaison in der Bundesliga schaffte es Pacho auf Anhieb zum Stammspieler. 33 Partien absolvierte er im Oberhaus, drei im DFB-Pokal und acht in der Conference League respektive in der Qualifikation zum Wettbewerb. In Philipp Max hatte zuletzt bereits ein anderer Abwehrspieler die Frankfurter Eintracht verlassen.

Als Nachfolger für Pacho wird Konstantinos Koulierakis von PAOK Saloniki gehandelt.