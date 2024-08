BVB-Abschied von Paris Brunner rückt näher

IMAGO/Steinbrenner

BVB-Juwel Paris Brunner wird wohl zur AS Monaco wechseln

Paris Brunner ist mit seiner Perspektive bei Borussia Dortmund nicht zufrieden. Der U17-Weltmeister pocht auf eine dauerhafte Beförderung zu den Profis, die aber unwahrscheinlich ist. Daher will der Youngster den BVB noch in diesem Sommer verlassen. Ein Wechsel zur AS Monaco nimmt nun konkrete Formen an.

Die "Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, dass Paris Brunner den BVB noch in diesem Sommer verlassen will. Demnach strebt das Sturm-Talent einen Wechsel zum Ligue-A-Klub AS Monaco an.

An der Côte d'Azur winke Brunner ein langfristiger Vertrag. Spiele soll er in der kommenden Saison aber noch nicht für die Monegassen absolvieren. Stattdessen stehe zunächst eine Leihe zum Partnerverein Cercle Brügge nach Belgien an.

Ein Wechsel des Angreifers rückt dem Transfer-Experten Fabrizio Romano zufolge immer näher. Demnach steht die AS Monaco kurz vor einer Einigung mit dem BVB-Juwel. Im Gespräch sind eine Sockelablöse von rund drei Millionen Euro zuzüglich nicht näher definierter Boni.

BVB-Abschied von Paris Brunner schon nächste Woche fix?

Demnach wird erwartet, dass der 18-Jährige bereits in der kommenden Woche sein neues Arbeitspapier bei dem französischen Top-Klub unterzeichnet und danach umgehend in die belgische Pro League verliehen wird. Eigentlich steht der U18-Nationalspieler bei den Westfalen noch bis 2025 unter Vertrag.

Brunner, der mit der U17 des DFB 2023 den EM- und WM-Titel gewann und jeweils zum Spieler des Turniers gewählt wurde, befand sich seit geraumer Zeit in medial viel beachteten Verhandlungen um eine Verlängerung seines Arbeitspapiers beim BVB.

Brunner kam beim BVB in der letzten Saison überwiegend in der U19 zum Einsatz. 20 Tore in 22 Einsätzen in der U19-Bundesliga West waren eine starke Hauptrunden-Ausbeute. Borussia Dortmund wollte den Offensivspieler nächstes Jahr vor allem in der Zweitvertretung einsetzen. Auf die 3. Liga hat der Torjäger aber offenbar keine Lust.