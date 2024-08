Medien: FC Bayern reduziert Davies-Schmerzgrenze

IMAGO/Jürgen Kessler

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern doch noch?

Der Transfer von Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid im laufenden Transferfenster ist offenbar doch noch nicht vom Tisch. Angeblich sind die Münchner nun bereit, den Königlichen in den Verhandlungen entgegenzukommen. Die Spanier wollen ihrerseits einen ihrer Spieler in den Deal involvieren.

Bislang hieß es stets, der FC Bayern fordere für Alphonso Davies in diesem Sommer eine Ablöse in Höhe von 50 bis 55 Millionen Euro. Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" schreibt am Freitag allerdings, dass die Münchner zu einem Preisnachlass bereit sind und den Kanadier schon für rund 40 Millionen Euro ziehen lassen würden.

Weil diese Summe den Real-Verantwortlichen noch immer zu hoch ist, wollen sie in den Gesprächen ordentlich nachverhandeln. "El Nacional" spricht von mehreren Treffen, in denen die Spanier den deutschen Rekordmeister von einem weiteren Rabatt überzeugen wollen.

Stimmt der FC Bayern einem Tauschgeschäft zu?

Eine Variante sei eine Art Tauschgeschäft, mutmaßt das Blatt. Es heißt, dass Real Madrid für Davies die Summe X plus Linksverteidiger Fran Garcia bieten könnte. Garcia steht noch bis zum Sommer 2027 bei Real Madrid unter Vertrag und stand in der vergangenen Saison in 31 Pflichtspielen für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti auf dem Platz. Wie Davies ist auch er auf der Linksverteidigerposition zuhause.

Ob sich der FC Bayern auf ein solches Geschäft einlassen würde, kann Stand heute nur spekuliert werden. Fakt ist, dass die Münchner früher oder später auf Einnahmen aus Spielerverkäufen angewiesen sind. Beträchtliche Einnahmen in Millionenhöhe generierte der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer lediglich durch den Weiterverkauf von Joshua Zirkzee zu Manchester United. Die eigenen Streichkandidaten sind derweil immer noch Teil des Kaders.

Eine Lösung deutet sich noch am ehesten bei Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui an. Beide sollen vor einem Wechsel nach England stehen. Wie bzw. wo es für Kingsley Coman, Leon Goretzka und Co. weitergeht, ist indes noch völlig offen.