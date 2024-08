Fortuna Düsseldorf und KSC ohne zweiten Sieg

www.imago-images.de/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Wanitzek scheiterte an der Querlatte

Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC haben ihre Chance auf einen Sechs-Punkte-Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga ausgelassen.

Nach Siegen in der Vorwoche trennten sich die beiden früheren Bundesligisten am Samstag in einem sommerlichen Spiel ohne größere Aufregung 0:0 und sind vorerst oben mit dabei.

"Bereit für neue Momente", stand riesengroß in der Choreographie der Fortuna-Fans - das passte zum ersten Heimspiel nach dem Relegationsdrama im Mai gegen den VfL Bochum. Der KSC zeigte allerdings, warum er die punktbeste Zweitliga-Mannschaft des Jahres ist: Er bestimmte das Spiel und hatte durch Kapitän Marvin Wanitzek, der einen Freistoß an die Querlatte setzte (20.), die erste Großchance.

Die Fortuna hatte vor 36.103 Zuschauern ohne ihren verkauften Topscorer Christos Tzolis große Mühe im Spiel nach vorne. Es fehlten Tempo und Ideen, den kompakten KSC mal aus seiner Ordnung zu drängen. Ein 20-Meter-Schuss von Felix Klaus (39.) blieb die beste Düsseldorfer Chance der ersten Halbzeit.

Wirklich gefährlich wurde es erst durch den früheren KSC-Stürmer Tim Rossmann und Matthias Zimmermann (beide 52.). Die Fortuna wurde aktiver, Zimmermann kam nach einer Ecke frei zum Kopfball (62.). Karlsruhe wartete hingegen auf die Gelegenheit, das Spiel für sich zu entscheiden.