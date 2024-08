VfB Stuttgart hat weitere Stürmer an der Angel

IMAGO

Chuba Akpom befindet sich im Visier des VfB Stuttgart

Mit der Verpflichtung von Deniz Undav hat der VfB Stuttgart am Freitag eine mächtige Kampfansage an die Konkurrenz in der Bundesliga geschickt. Nun haben die Schwaben offenbar zwei weitere Offensivspieler im Blick.

Wie die "Bild" schreibt, laufen beim Vizemeister aktuell Gespräche mit Chuba Akpom von Ajax Amsterdam. Der 28-jährige Mittelstürmer könne sich einen Wechsel nach Stuttgart gut vorstellen.

Daneben stehe der VfB auch in Kontakt mit Armando Broja vom FC Chelsea. Der albanische EM-Fahrer soll bereits zu Beginn des Sommers Thema am Neckar gewesen sein. Damals hieß es jedoch, der 22-Jährige dürfte zu teuer werden.

Inzwischen bevorzugt die Chefetage der Stuttgarter allerdings ein Leihgeschäft. Selbiges gilt wohl auch für Akpom.

Schon am Mittwoch hatte "Sky" berichtet, dass der VfB den Stürmermarkt auch nach dem Undav-Deal weiter sondieren werde. Die Klub-Führung wolle die Verantwortung nach dem Abschied von Serhou Guirassy auf möglichst viele Schultern verteilen.

VfB Stuttgart greift tief in die Tasche

Auch "Bild" bestätigt, dass die Stuttgarter die feste Absicht haben, mit drei Top-Stürmern in die neue Saison zu gehen. In Person von Undav und Neuzugang Ermedin Demirovic stehen zwei davon bereits unter Vertrag.

Der deutsche Nationalspieler war am Freitag offiziell zum VfB zurückgekehrt, nachdem er bereits die Vorsaison als Leihspieler beim fünffachen deutschen Meister verbracht hatte.

Medienberichten zufolge zahlten die Schwaben knapp 27 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen an Brighton & Hove Albion aus der Premier League. Damit ist der Angreifer der teuerste Zugang der Vereinsgeschichte.

Für Demirovic floss ebenfalls eine stolze Ablösesumme. 21 Millionen Euro überwies der VfB Stuttgart für den Goalgetter an den FC Augsburg.

Neben den Top-Transfers hat Sportchef Fabian Wohlgemuth auch einige Perspektivspieler für den Angriff an Land gezogen. Nick Woltemade kam ablösefrei von Werder Bremen, Justin Diehl vom 1. FC Köln. Jamie Leweling wurde zudem nach seiner Leihe fest verpflichtet.