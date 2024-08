FC Bayern kassiert nächsten empfindlichen Transfer-Korb

IMAGO/Naoki Morita

Désiré Doué wechselt wohl nicht zum FC Bayern

Désiré Doué wird seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Der 19 Jahre alte Flügelstürmer von Stade Rennens hat nun offenbar eine Zukunftsentscheidung getroffen.

Wie "L'Équipe" und der Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichtend, hat sich Doué gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden. Stattdessen wolle sich der olympische Silbermedaillengewinner Paris Saint-Germain anschließen.

PSG-Coach Luis Enrique habe intensiv um den Youngster geworben und ihn so von den Parisern überzeugt.

Die Franzosen sollen über 60 Millionen Euro für den Angreifer bieten. Aus München sollen zuletzt "nur" 50 Millionen Euro offeriert worden sein.

Der Transfer-Korb kommt für den FC Bayern zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt. Der deutsche Rekordmeister steht unmittelbar vor einem Verkauf von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui zu Manchester United.

Für das Duo fließen laut "Sky" und "The Athletic" zusammen rund 60 Millionen Euro als Sockelablöse nach München. Die so dringend benötigten Einnahmen für neue Spieler wären also vorhanden.

Nächster Transferkorb für den FC Bayern

Zuletzt hatte "Sky" noch berichtet, dass Doué zu einem Wechsel zum FC Bayern tendiert. Dies soll er dem Bundesligisten auch mitgeteilt haben. "Ich bin überzeugt: Doué wird zum FC Bayern wechseln, weil alles vorbereitet ist", hatte Transferexperte Florian Plettenberg gesagt.

Doué selbst hatte zuletzt noch eine zeitnahe Entscheidung über seine Zukunft angekündigt. "Ich habe mich voll auf die Olympischen Spiele konzentriert. Jetzt sind die Olympischen Spiele vorbei – ich muss eine Entscheidung treffen, und die wird in ein paar Tagen fallen", sagte der Offensivspieler, der mit Frankreich Silber gewann.

Die Doué-Absage ist nach der von Xavi Simons der zweite empfindliche Transfer-Korb für den FC Bayern. Die Münchner hatten intensiv um den niederländischen Angreifer gebuhlt. Der Nationalspieler entschied sich aber für RB Leipzig.