Vor Bayern-Abschied: Duo hat München bereits verlassen

IMAGO/Galatasaray SK v FC Bayern München

Matthijs de Ligt (r.) und Noussair Mazraoui wechseln wohl beide zu Manchester United

Der sich seit Tagen abzeichnende Doppel-Wechsel von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui vom FC Bayern in Richtung Manchester United wird wohl wie geplant am Montag perfekt gemacht. Schon in den frühen Morgenstunden hat sich das Duo auf den Weg nach England begeben.

Vor Ort in Manchester sollen am Montag alle weiteren Details geklärt werden, ehe die beiden Transfers vom deutschen zum englischen Rekordmeister endgültig klargemacht werden.

Zum Wochenstart erschienen Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt kurz nacheinander am Münchner Flughafen und begaben sich auf die Reise nach Manchester. Dort sollen am Montag sowohl der obligatorische Medizincheck absolviert als auch die letzten Vertragsdetails geklärt werden.

Der FC Bayern will mit dem Verkauf des Abwehr-Duos wohl mindestens 60 Millionen Euro an Sockelablöse generieren, weitere Bonuszahlungen sollen noch dazu kommen.

Innenverteidiger de Ligt zeigte sich dabei am frühen Montagmorgen offenkundig gut gelaunt. Auf Nachfrage von "Sky"-Reporter Ben Heckner, der ihn am Flughafen-Eingang abgepasst und um Erlaubnis nach einer Frage gebeten hatte, meinte de Ligt kurz angebunden: "Noussair wartet auf mich. Ich muss schnell sein!"

De Ligt vor Bayern-Abschied nach nur zwei Jahren

Besonders bei dem Niederländer, der an diesem Montag seinen 25. Geburtstag feiert, soll die Enttäuschung über das unrühmliche Ende beim deutschen Branchenprimus ziemlich groß sein.

De Ligt war im Sommer 2022 mit großen Vorschusslorbeeren an die Säbener Straße gewechselt. Beim FC Bayern sollte er neuer Abwehrchef werden, der Klub ließ sich die Verpflichtung damals knapp unter 70 Millionen Euro kosten.

Nach einigen Leistungsdellen und Verletzungssorgen kam de Ligt in der abgelaufenen Spielzeit aber nur auf wettbewerbsübergreifend 23 Pflichtspiele für den FC Bayern. Für beide Seiten war das deutlich zu wenig, sodass nun die Trennung nach zwei gemeinsamen Jahren bevorsteht.