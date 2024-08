Italien-Stürmer beim VfB Stuttgart gehandelt

IMAGO/Serena Campanini

Andrea Pinamonti soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Trotz der Transfers von Deniz Undav und Ermedin Demirovic könnte der VfB Stuttgart noch einen weiteren Stürmer verpflichten. Neu in der Verlosung: Andrea Pinamonti vom italienischen Zweitligisten US Sassuolo.

Wie das Portal "sportitalia.it" berichtet, steht Pinamonti auf dem Radar des VfB Stuttgart. Demnach sind die Schwaben an dem 25 Jahre alten Mittelstürmer interessiert. Ein Angebot sei aber noch nicht abgegeben worden.

Mit US Sassuolo ist Pinamonti zuletzt in die Serie B abgestiegen. Sein Vertrag ist noch bis 2027 datiert. Dem Bericht zufolge sind die Neroverdi optimistisch, den einmaligen italienischen Nationalspieler auch in der zweiten Liga halten halten zu können. Bei einem Angebot von 15 Millionen Euro würde man allerdings schwach werden, heißt es.

Ob der VfB Stuttgart bereit ist, diese Summe in einen weiteren Stürmer zu investieren, ist fraglich. Für Undav zahlten die Schwaben knapp 27 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen an Brighton & Hove Albion. Für Demirovic floss ebenfalls eine stolze Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro an den FC Augsburg.

Pinamonti konnte sich bei Inter nicht durchsetzen

Neben dem VfB soll auch Atalanta Bergamo an Pinamonti interessiert sein.

Pinamonti stammt aus der Jugend von Inter Mailand. Der Durchbruch bei der Nerazzurri blieb dem Angreifer allerdings verwehrt, lediglich 15 Pflichtspiele stehen zu Buche.

Nach mehreren Leihen kehrte der Italiener Inter im vergangenen Sommer endgültig den Rücken und schloss sich US Sassuolo an. 20 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. In der Saison 2023/2024 erzielte Pinamonti zwölf Treffer in 40 Pflichtspielen. Hinzu kamen zwei Assists.

Vor einigen Jahren wurde Pinamonti auch bei Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt gehandelt.

Neben Pinamonti wurden zuletzt auch Chuba Akpom von Ajax Amsterdam und Armando Broja vom FC Chelsea mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

"Sky" und "Bild" hatten übereinstimmend berichtet, dass sich der Vizemeister mit einem weiteren Stürmer beschäftigt.