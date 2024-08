Hertha-Star spricht über Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Jonjoe Kenny (M.) spielt seit 2022 bei Hertha BSC

Mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand war Jonjoe Kenny am vergangenen Samstag der Held des Abends auf Seiten von Hertha BSC. Nach der Punkteteilung beim Hamburger SV äußerte sich der Stammspieler nun auch zu seiner Zukunft in Berlin.

Immer wieder wurde Kenny in den vergangenen Wochen mit einem Abschied von Hertha BSC in Verbindung gebracht, sollen doch mehrere Klubs aus den europäischen Top-Ligen an dem Rechtsverteidiger dran gewesen sein.

Gegenüber der "Bild" betonte Kenny nun, sich von den Spekulationen über seine sportliche Zukunft nicht beeinflussen lassen zu wollen: "Ich beschäftige mich damit nicht. Ich will meine Leistung bringen und dem Team helfen. Ich habe hier noch ein Jahr Vertrag. Mein Job ist es, das Team voranzubringen."

Der 26-Jährige spielte in Deutschland 2019/2020 auch schon für den FC Schalke, ehe er im Sommer 2022 in die Hauptstadt zu Hertha BSC gewechselt war. Dort steht er noch bis 2025 unter Vertrag, was die Gerüchte über einen möglichen Verkauf in diesem Transferfenster noch befeuerte.

"Ich will Tag für Tag weiterarbeiten und dem Team helfen. Ich will meinen Fokus auf nichts anderes lenken. Ich habe jetzt eine Familie, ich will glücklich sein und Fußball spielen", so der Engländer, der in der Premier League bis dato 50 Mal für den FC Everton aufgelaufen war.

Kenny hat seinen Stammplatz bei Hertha BSC wohl sicher

Vor allem über eine mögliche Rückkehr auf die Insel wurde zuletzt spekuliert. Doch zunächst einmal will Kenny im Hertha-Trikot weiter seine Leistung bringen und mithelfen, die Alte Dame in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga zu bringen.

Seit seiner Verpflichtung vor zwei Jahren ist der gebürtige Liverpooler Stammspieler bei Hertha. 65 Pflichtspiele hat er bis dato für die Berliner bestritten und erzielte dabei fünf Treffer. Sein Stammplatz gilt auch unter dem neuen Cheftrainer Christian Fiél als sicher.