United-Legende zu de Ligt: "Er steht unter großem Druck"

IMAGO/Mladen Lackovic

Matthijs de Ligt wird den FC Bayern wohl verlassen

Schon am frühen Montagmorgen begab sich Matthijs de Ligt von München aus in Richtung England. Dort soll noch im Laufe des Tages der Transfer vom FC Bayern zu Manchester United klargemacht werden. Es wäre der vierte Topklub, bei dem der Verteidiger in den letzten fünf Jahren unter Vertrag steht. Findet de Ligt in der Premier League sein großes Glück?

Zweifel daran meldete zumindest der langjährige Fußball-Nationalspieler und Manchester-Ikone Rio Ferdinand an, der auf seinem eigenen YouTube-Channel über de Ligt meinte: "Er steht unter großem Druck und hat eine große Chance. Aber ich glaube, dass diese Verpflichtung eine große Unsicherheit mit sich bringt, weil seine vorherigen Spielzeiten bei zwei großen Vereinen, Juventus und Bayern München, nicht so gut gelaufen sind, wie wir es erwartet hätten."

In der Tat wurde de Ligt immer wieder mit Verletzungsproblemen zurückgeworfen, hatte außerdem wiederholt mit Formschwankungen zu kämpfen.

2019 wurde er für 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin transferiert, wo er drei Jahre lang unter Vertrag stand. Im Sommer 2022 folgte dann der Wechsel zum FC Bayern, wo er in Hinrunde der abgelaufenen Saison zunächst seinen Stammplatz verlor. Zur Rückrunde hatte sich de Ligt noch einmal in die erste Elf von Thomas Tuchel zurückgekämpft.

Auch Mazraoui soll zu ManUnited wechseln

Nun soll es für geschätzt 50 Millionen Euro weiter gehen in Richtung englische Premier League und Manchester United. Ob sich dieser Transfer sowohl für den Spieler als auch für den englischen Rekordmeister lohnt, will der ehemalige Red-Devils-Verteidiger Rio Ferdinand noch abwarten.

"Er hatte viele Verletzungen und hat in den vergangenen zwei oder drei Jahren nicht viele Spiele bestritten. Wird er zu United kommen und den Unterschied ausmachen? Ich denke, das ist eine große Herausforderung für ihn und alle Augen werden auf ihn gerichtet sein", zeigte sich der 45-Jährige noch skeptisch.

De Ligt soll bei ManUnited wohl gemeinsam mit Noussair Mazraoui unterschreiben, der beim FC Bayern ebenfalls auf das Abstellgleis geraten ist und die Reise auf die Insel gemeinsam mit seinem Münchner Teamkollegen angetreten hatte.