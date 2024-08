Hamann glaubt nicht an Meisterschaft des FC Bayern

Sven Hoppe, dpa

Für Dietmar Hamann ist Bayer Leverkusen wieder Meisterschaftsfavorit

Dietmar Hamann ist durch seine kritischen Statements den Verantwortlichen und Fans des FC Bayern ein Dorn im Auge. Auch in seiner Bundesliga-Prognose steckt Kritik am Rekordmeister - auch wenn diese durchaus differenziert ausfällt. Als Meister tippt Hamann derweil auf Bayer Leverkusen.

Nicht gerade zimperlich ging Dietmar Hamann in der Vergangenheit mit seinem Ex-Klub von der Säbener Straße ins Gericht. So hatten einige beim FC Bayern den Eindruck, Hamann habe sich auf den Verein eingeschossen. Bei "Sky" gab der 50-Jährige jetzt eine Saison-Prognose für die Bundesliga ab. Die Bayern werden in seinen Augen nicht Meister.

So sieht er beim Rekordmeister "viele Unbekannte" , unter anderem in Form des neuen und in diesem Amt noch unerfahrenen Trainers Vincent Kompany. "Er war ein toller Spieler bei Manchester City, ist als Trainer beim FC Burnley aber gescheitert. Ob er Bayern München trainieren kann, ob er die Lockerheit und Souveränität hat, wird man sehen", so Hamann. "Sie werden von Tag eins an zum Siegen verdammt sein."

FC Bayern: Kommt Tah oder nicht?

Doch noch steht nicht fest, mit welchem Kader der FCB in die neue Saison startet. Einige Verpflichtungen gab es ja bereits. "Bei den Bayern muss man abwarten, aber sie haben sich gut verstärkt", hielt Hamann fest. Die Chance auf den Titel könnte man etwa durch die Verpflichtung von Jonathan Tah erhöhen. Eine Stärkung, die zugleich die direkte Konkurrenz in Leverkusen schwächt.

Laut Hamann würde das in Leverkusen aber nicht alles auf den Kopf stellen: "Selbst wenn Tah gehen sollte, ist das aufzufangen. Sie haben keine wichtigen Spieler verloren und noch zwei interessante Spieler dazu bekommen." Deshalb geht der Titel in den Augen des Experten auch nur über Bayer 04.

"Ich glaube, dass Leverkusen die Mannschaft ist, die über 34 Spieltage geschlagen werden muss. Sie haben die Liga in der vergangenen Saison pulverisiert", blickte er auf die Rekord-Saison zurück, in der das erste Mal in der Bundesliga eine Mannschaft eine gesamte Spielzeit ohne Niederlage blieb. Der ehemalige Nationalspieler ist sich also sicher: "Für mich sind die Leverkusener wieder Favorit und werden gewinnen."

Bei der Frage nach möglichen Abstiegskandidaten nennt Hamann zwei durchaus überraschende Namen. "Ich glaube, dass es für die Hoffenheimer und die Freiburger eng wird."