Bericht: Tah hat Wechselwunsch zum FC Bayern bekräftigt

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Jonathan Tah will Bayer Leverkusen wohl verlassen

Bei Bayer Leverkusen ist er im letzten Jahr am sportlichen Gipfel angekommen, feierte mit der Werkself das Double aus deutscher Meisterschaft und Pokalsieg. Trotzdem will Jonathan Tah die Werkself in diesem Sommer wohl unbedingt verlassen und forciert seinen Abgang in Richtung FC Bayern weiter.

So zumindest hieß es in einem jüngsten Medienbericht. Nach Informationen von "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg hat der deutsche Nationalspieler bei Bayer Leverkusen nämlich erneut seinen Wunsch hinterlegt, sich nach neun Jahren im Verein in Richtung der Münchner verändern zu wollen.

Die Position der Rheinländer in der Causa Jonathan Tah soll ebenfalls recht klar sein. Bayer Leverkusen würde seinen Abwehrchef zähneknirschend ziehen lassen. Allerdings nur, wenn ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrages auch die Ablösesumme stimmt.

Die Werkself beharrt demzufolge noch immer auf mindestens 30 Millionen Euro Ablöse für Tah, der seit vielen Jahren unumstrittener Stammspieler in Leverkusen ist und bereits 258 Bundesliga-Einsätze für den Klub in seiner Vita stehen hat.

FC Bayern will den Preis für Tah noch drücken

Beim FC Bayern selbst scheitert ein Transfer des deutschen EM-Fahrers noch an genau dieser geforderten Ablösesumme. Laut "Sky"-Infos sei die sportliche Leitung in München um Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Cheftrainer Vincent Kompany zwar unisono "total überzeugt" von den fußballerischen Qualitäten Tahs.

Der Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeister um Ehrenpräsident Uli Hoeneß habe bis dato aber noch keine Freigabe erteilt, 30 Millionen Euro für den Tah-Transfer bereitzustellen.

Ein Bundesliga-interner Wechsel des Innenverteidigers kommt nach aktuellem Stand also nur unter zwei Bedingungen zustande: Entweder, Bayer Leverkusen gibt sich mit einer geringeren Ablöse zufrieden. Oder aber das Kontrollgremium des FC Bayern winkt die 30 Millionen Euro für den gebürtigen Hamburger doch noch durch.