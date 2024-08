Enthüllt! Das soll der FC Bayern für Coman verlangen

IMAGO/Mladen Lackovic

Kingsley Coman könnte den FC Bayern noch verlassen

Am Dienstag bestätigte der FC Bayern die Wechsel von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui zu Manchester United. Weitere Abschiede sind damit allerdings nicht ausgeschlossen. Vor allem auf den offensiven Flügeln herrscht ein Überangebot. Heißester Streichkandidat soll angeblich Kingsley Coman sein.

Wie es für Kingsley Coman weitergeht, steht derzeit wohl noch in den Sternen. Der FC Bayern würde dem Franzosen, der mit kolportierten 17 Millionen Euro pro Jahr zu den Topverdienern des Klubs gehört, angeblich keine Steine in den Weg legen. Interessenten sollen aber bislang eher zurückhaltend agieren, der Offensivspieler selbst auch einem Verbleib in München nicht abgeneigt sein.

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" befeuert nun Gerüchte, der FC Barcelona habe ein Auge auf Coman geworfen. Demnach soll der 28-Jährige inzwischen auch durchaus Gefallen daran finden, der Säbener Straße den Rücken zu kehren, zumal Trainer Vincent Kompany ihm mitgeteilt haben soll, dass er "eine Nebenrolle" einnehmen wird, heißt es.

Flick und Coman feierten große Erfolge beim FC Bayern

Damit aber nicht genug: "El Nacional" hält auch ein sehr konkretes Ablösemodell parat, für das der Deal über die Bühne gehen könnte. Angeblich würde eine Offerte über 30 Millionen Euro als Sockelablöse und zehn weitere Millionen an möglichen Bonuszahlungen zum Erfolg führen. In Barcelona soll man angesichts dieser Zahlen durchaus intensiv über eine Verpflichtung nachdenken.

Transferziel Nummer eins bleibt zwar angeblich Nico Williams von Athletic Bilbao, die Konkurrenz um den spanischen EM-Star ist allerdings ebenso enorm, wie die zu erwartende Ablöse. Coman könnte eine günstigere Alternative darstellen.

Für den Deal spricht zudem Barca-Coach Hansi Flick, der mit Coman beim FC Bayern große Erfolge feierte. Beim Triple-Gewinn 2020 avancierte Coman im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain zum Schütze des goldenen Siegtores zum 1:0.