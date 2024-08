Neue Spekulationen um Tuchel-Zukunft

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Thomas Tuchel verließ den FC Bayern am Ende der vergangenen Saison

Geht es nach Premier-League-Insider Jan Age Fjörtoft, könnte Thomas Tuchel nach seinem Abgang vom FC Bayern in näherer Zukunft wieder ein Thema bei Manchester United werden.

"Er hat einen sehr guten Ruf in England. Wenn bei Manchester United das 'Theatre of Dreams' plötzlich zum 'Theatre of Nightmare' verkommt, dann ist er wahrscheinlich der Top-Kandidat", sagte der norwegische Ex-Profi im Interview mit "Sport Bild".

Tuchel war im Frühjahr bereits bei United gehandelt worden, als das Ende seiner letztlich nur rund anderthalbjährigen Amtszeit beim FC Bayern bekannt wurde. Letztlich entschieden sich die Red Devils aber dafür, mit Amtsinhaber Erik ten Hag weiterzumachen und seinen Vertrag bis 2026 zu verlängern.

Es brauche nun "sportlichen Erfolg und auch eine spielerische Identität, die es unter ten Hag bisher nicht gab", sagte Fjörtoft. Der United-Coach müsse "sofort gewinnen, sonst ist er im November weg".

Auszeit für Thomas Tuchel nach Abgang vom FC Bayern

Ob Tuchel für einen Job in Manchester überhaupt bereit stünde, ist nicht überliefert. Nach Ende der vergangenen Saison hieß es, der 50-Jährige wolle ein Sabbatjahr einlegen und sich zunächst mehr Zeit für seine Familie, insbesondere die beiden Töchter, nehmen. Öffentliche Auftritte von Tuchel gab es nach seinem Abschied vom FC Bayern nicht.

Dort hatte er im März 2023 als Nachfolger des heutigen Bundestrainers Julian Nagelsmann angeheuert. Weil Rivale Borussia Dortmund im Saisonendspurt schwächelte, holten die Münchner unter Tuchels Regie noch die Last-Minute-Meisterschaft. 2023/2024 blieben sie dann allerdings das erste Mal seit mehr als einem Jahrzehnt titellos.

Ende Februar bestätigte der Klub die Vertragsauflösung mit Tuchel zum Ende der Spielzeit. Später versuchten die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl den früheren BVB-Coach doch noch zum Weitermachen zu bewegen. Tuchel lehnte aber ab.