HSV-Sportvorstand Kuntz heiß begehrt

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Stefan Kuntz heuerte beim HSV an

Stefan Kuntz soll als Sportvorstand dazu beitragen, dass der Hamburger SV im siebten Anlauf endlich in die Fußball-Bundesliga zurückkehrt. Der Funktionär hatte vor seiner HSV-Unterschrift offenbar ebenfalls die Option, weiter als Nationalcoach zu arbeiten.

"Sport Bild" zufolge hatte Kuntz Anfragen aus Aserbaidschan sowie Kanada. Der 61-Jährige soll sogar ursprünglich geplant haben, weiterhin als Nationaltrainer zu arbeiten. Kuntz betreute zwischen 2016 und 2021 die deutsche U21-Auswahl. Anschließend coachte er rund zwei Jahre lang die Türkei.

Als sich die Chance beim Hamburger SV bot, entschied sich der Europameister von 1996 aber um.

Kuntz heuerte im Mai schließlich in der Hansestadt an, wo er als Nachfolger von Jonas Boldt ein Arbeitspapier bis 2026 unterzeichnete. Der Auftrag ist klar: Der HSV will endlich zurück in das deutsche Fußball-Oberhaus.

HSV nach Saisonstart im Soll

"Ich bin unglaublich glücklich, diese neue Herausforderung anzunehmen und Teil eines so renommierten Traditionsvereins wie dem HSV zu werden", kommentierte der Ex-Profi sein Engagement bei den Rothosen damals bei Instagram.

Kuntz sprach Trainer Steffen Baumgart nach seinem Amtsantritt gleich das Vertrauen aus und verdeutlichte, worum es für die Norddeutschen in dieser Saison geht. "Du musst am 30. Spieltag noch die Chance haben, auf Platz eins, zwei und drei zu stehen", forderte der HSV-Sportvorstand vor dem Saisonstart bei "Sky".

Der HSV liegt nach den ersten beiden Spieltagen im Soll. Nach dem Auftaktsieg beim 1. FC Köln (2:1) folgte ein Remis gegen Hertha BSC (1:1). Der späte Berliner Ausgleich verhinderte die Maximal-Ausbeute von sechs Zählern. Lediglich der SC Paderborn konnte in der 2. Bundesliga die ersten beiden Partien jeweils gewinnen.

Die Hamburger gastieren in der ersten Runde des DFB-Pokal am Sonntag (18 Uhr) nun bei Regionalligist SV Meppen. Anschließend steht in der Liga mit dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 (23. August) das nächste Duell mit einem direkten Konkurrenten um den Aufstieg auf dem Programm.