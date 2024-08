BVB-Abgang rückt immer näher

IMAGO/David Inderlied

Paris Brunner soll nach Monaco wechseln

Die Wege von U17-Weltmeister Paris Brunner und Borussia Dortmund trennen sich. Der Transfer des BVB-Youngsters zur AS Monaco rückt immer näher.

Borussia Dortmund verliert eines seiner größten Talente. Der Deal zwischen Paris Brunner und AS Monaco gilt entsprechenden Medienberichten als fix.

Am Dienstag und Mittwoch fehlte der Youngster bereits im Mannschaftstraining des Bundesligisten. Nach Informationen von "Sky" fliegt er im Laufe des Mittwochs nach Monaco. Dort soll der 18-Jährige am Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren.

Der monatelange Verhandlungsmarathon nähert sich also seinem Ende. Dem bis 2025 an den BVB gebundene Torjäger lag seit Monaten ein Angebot der Dortmunder auf Vertragsverlängerung vor. Eine Einigung kam jedoch nicht zustande, weil sich Brunner mit der ihm aufgezeigten sportlichen Perspektive schwertat. Er wollte fester Bestandteil des Profikaders werden. Das sicherte ihm der BVB aber nicht fest zu.

Brunner soll direkt verliehen werden

Zuletzt sickerten immer mehr Details zu dem bevorstehenden Transfer des Stürmertalents durch, der in der kommenden Saison unbedingt den Durchbruch schaffen will.

Laut verschiedener Quellen war von 3,5 Millionen bis zu 4,5 Millionen Euro Ablöse für den Teenager die Rede, die die Monegassen in Richtung Dortmund zu überweisen haben.

Nach Informationen von "Sky" plant die AS Monaco derweil allerdings nicht, Brunner auch direkt in der eigenen Mannschaft einzusetzen. Wie es bei dem TV-Sender hieß, soll der Youngster vielmehr in die belgische Liga zu Cercle Brügge weiterverliehen werden. Dort soll er erste Spielpraxis in einer europäischen Spitzenliga sammeln, ehe es dann im Sommer 2025 zurück in Richtung Fürstentum gehen könnte.

Bei den Monegassen soll Brunner einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnen, noch in der laufenden Kalenderwoche soll der Deal finalisiert werden.

Laut "Sky" soll der BVB zudem darauf bestehen, sich eine Weiterverkaufsklausel in dem Arbeitspapier für Brunner festschreiben zu lassen. Auch diese Hürde soll mittlerweile genommen sein, sodass die endgültige Fixmeldung des Deals mit der AS Monaco noch in den kommenden Tagen erwartet wird.