Top-Torjäger beim VfB Stuttgart gehandelt

IMAGO

Kévin Denkey soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben

Trotz der Transfers von Deniz Undav und Ermedin Demirovic will der VfB Stuttgart offenbar noch einen Stürmer unter Vertrag nehmen. Mit Kévin Denkey von Cercle Brügge wird nun ein weiterer Kandidat gehandelt.

Laut dem Transferexperten Rudy Galetti beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit Kévin Denkey von Cercle Brügge. Demnach wird der Stürmer bei den Schwaben sehr geschätzt.

Es sei wahrscheinlich, dass der Nationalspielers Togos die Belgier trotz Vertrag bis 2026 noch in diesem Sommer verlässt.

Die Schwaben müssen sich aber auf viel Konkurrenz gefasst machen. Aus der Bundesliga soll auch der SC Freiburg die Fühler nach Denkey ausstrecken.

Die SSC Neapel habe bereits konkrete Schritte unternommen, um den Stürmer nach Italien zu locken, der französische Klub OSC Lille habe eine Anfrage an Brügge gestellt und Real Sociedad aus Spanien habe sich Informationen über den Spieler eingeholt, heißt es.

Als Ablöse stehen 20 Millionen Euro im Raum.

Verpflichtet der VfB Stuttgart noch einen weiteren Stürmer?

Ob der VfB Stuttgart bereit ist, diese Summe in einen weiteren Stürmer zu investieren, ist fraglich. Für Undav zahlten die Schwaben knapp 27 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen an Brighton & Hove Albion. Für Demirovic floss ebenfalls eine stolze Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro an den FC Augsburg.

Denkey war im Januar 2021 für zwei Millionen Euro von Nîmes Olympique zu Cercle Brügge gewechselt. In der vergangenen Saison überzeugte der 23-Jährige mit 28 Toren in 39 Pflichtspielen.

Mit 23 Treffern in der regulären Saison krönte er sich sogar zum Torschützenkönig in Belgien.

Neben Denkey wurden zuletzt auch Andrea Pinamonti vom italienischen Zweitligisten US Sassuolo, Chuba Akpom von Ajax Amsterdam und Armando Broja vom FC Chelsea mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

"Sky" und "Bild" hatten übereinstimmend berichtet, dass sich der Vizemeister mit einem weiteren Stürmer beschäftigt.