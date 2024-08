Werder-Star reagiert auf ManCity-Gerüchte

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Werder Bremen kann weiter auf seinen Leistungsträger setzen

In den letzten Wochen gab es rund um Michael Zetterer bei Werder Bremen zahlreiche Gerüchte. Unter anderem wurde der Torhüter der Grün-Weißen mit Manchester City und Olympique Marseille in Verbindung gebracht. Doch nun hat der Leistungsträger mit einem klaren Statement reagiert.

Es ist gerade einmal gut drei Monate her, dass Michael Zetterer seinen Vertrag bei Werder Bremen bis Mitte 2027 verlängerte. Trotzdem hielten sich zuletzt hartnäckig Gerüchte um ernsthaftes Interesse von Manchester City und Olympique Marseille. Bei erstgenanntem Top-Team aus der Premier League sollte Zetterer Herausforderer werden, beim Ligue-1-Vertreter wohl sogar Nummer eins. So oder so: Vorerst wird der Keeper den SV Werder wohl nicht verlassen

"Ich kann das Thema abräumen", sagte Zetterer nun deutlich in einer Medienrunde, in der er auf die vielen Spekulationen um seine Person angesprochen wurde. Stattdessen betonte der 29-Jährige: "Ich habe meinen Vertrag in der Rückrunde verlängert, um ein Zeichen zu setzen. Ich habe hier noch etwas vor."

Gerüchte hatte es zuletzt auch deshalb gegeben, weil Zetterer dem Vernehmen nach in seinem Vertrag eine Klausel haben soll, die ihm einen Ausstieg ermöglicht hätte. Die bestätigte der Torwart zwar nicht, ließ aber durchblicken, dass es solch ein Konstrukt geben könnte.

"Wir haben immer kommuniziert, dass wir uns im Sommer noch mal zusammensetzen, sollte ein für beide Seiten attraktives Angebot kommen", gab er zu, ein Abschied sei aber für ihn "nie ein Thema" gewesen. "Meine Aufgabe ist ganz klar hier und ich freue mich enorm auf die Saison."

Zetterer lobt Werder-Konkurrenten im Tor

Dort wird er erstmals von Beginn die Nummer eins sein. In 2023/24 war er noch als Herausforderer des damaligen Stammkeepers Jiri Pavlenka gestartet, der den Klub mittlerweile verlassen hat. "Ich hatte viele Jahre die Geduld, hart zu arbeiten und dran zu bleiben", erklärte Zetterer, das habe sich ausgezahlt. Hinter Zetterer wartet nun Youngster Mio Backhaus auf seine Chance.

Das Torwart-Trio der Grün-Weißen komplettiert Markus Kolke, der als dritter Keeper aus Rostock an die Weser kam. "Er ist ein guter Typ mit unfassbarer Qualität, ich finde es fast schade, dass er als Nummer 3 hier ist", sagte Zetterer, der vom "kicker" in der Rangliste des Fußballs zuletzt als Neu-Einsteiger auf Platz sieben landete und damit den dritten Rang im Bereich "Nationale Klasse" belegte.

Ab der Saison 2024/25 wird Zetterer bei Werder Bremen die Nummer 30 abgeben und die Nummer eins auf dem Rücken tragen.