Update zu Bayern-Star Leroy Sané

IMAGO/Philippe Ruiz

Leroy Sané arbeitet beim FC Bayern an seiner Rückkehr ins Teamtraining

Die heiße Phase der Saisonvorbereitung beim FC Bayern hat Leroy Sané bis dato praktisch vollständig verpasst. Der deutsche Nationalspieler hatte sich nach dem EM-Aus einer Leisten-OP unterzogen und seit dem überwiegend individuelles Training absolviert. Kurz vor dem Pflichtspiel-Auftakt der Münchner gibt es nun ein Update zu Sané.

Nach Informationen von "Bild" bestreitet der 28-Jährige nämlich auch am Tag vor dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern am Freitagabend beim SSV Ulm (20:30 Uhr) keine Einheit mehr mit dem Team.

Sané hatte sich dem nach Klub-Angaben "minimalen invasiven Eingriff an der Leiste" vor rund fünf Wochen unterziehen müssen und seit dem an seiner Rückkehr in das Mannschaftstraining gearbeitet.

Der Flügelspieler agierte auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße zwar schon wieder in hoher Intensität und mit Ball am Fuß. Doch ein vollwertiges Training sei für die laufende Kalenderwoche nicht mehr vorgesehen, heißt es.

FC Bayern: Leroy Sané soll "zu 100 Prozent fit werden"

Nach "Bild"-Angaben soll somit auch ein Mitwirken beim Bundesliga-Auftakt am 25. August (15:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg für Sané nahezu ausgeschlossen sein.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte bereits zu Monatsanfang während der Südkorea-Reise deutlich gemacht, dass der Linksfuß erst bei vollständiger Leistungsfähigkeit ankommen soll, ehe er sich unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany wieder für die Startelf des deutschen Rekordmeisters anbieten soll. "Leroy wird noch einige Zeit seine Reha machen. Er soll jetzt nach dieser Schambeinverletzung, die er wirklich durch die letzte Saison und die EM getragen hat, und der Operation danach zu 100 Prozent fit werden", sagte Eberl.

Sané war in der letzten Saison in 42 Pflichtspielen für den FC Bayern aufgelaufen und bestritt anschließend noch die Heim-EM mit der deutschen Nationalmannschaft.