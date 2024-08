Ancelotti-Worte würgen Davies-Transfer ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alphonso Davies bleibt wohl vorerst beim FC Bayern

Die Transfer-Saga um Alphonso Davies und Real Madrid findet einfach kein Ende. Oder doch? Die jüngsten Aussagen von Carlo Ancelotti sind ziemlich eindeutig.

Kommt noch was in Sachen Transfers bei Real Madrid? Das Fenster schließt in Spanien am 30. August. Geht es nach Real-Trainer Carlo Ancelotti, dann steht der Kader der Königlichen bereits.

Mit Kylian Mbappé und Endrick hat sich der spanische Rekordmeister schon namhafte Zugänge gegönnt und gilt als heißer Anwärter auf den spanischen Titel und die Champions League.

Nach dem Supercup-Triumph gegen Atalanta Bergamo äußerte sich Ancelotti klar zu weiteren Transfers des Teams. "Ich werde nicht um weitere Neuverpflichtungen bitten", sagte der Italiener. Das Transferfenster sei für ihn bereits "geschlossen".

Heißt im Umkehrschluss dann wohl auch: In diesem Sommer wechselt Wunschspieler Alphonso Davies nicht von den Bayern zu Real.

Der Kanadier geht dann aller Voraussicht nach in München in die neue Saison - und auch sein letztes Vertragsjahr. Den Bayern droht ein Abgang ohne Transfereinnahmen im kommenden Sommer.

FC Bayern plant mit Alphonso Davies

Zuletzt hatte "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, dass der FC Bayern fest mit Davies für die Saison 2024/25 plant und nicht mehr davon ausgeht, dass Real Madrid in diesem Transfersommer doch noch mit einem annehmbaren Angebot an den deutschen Rekordmeister herantreten werde.

Sollte der kanadische Linksverteidiger unter Vincent Kompany starke Leistungen abliefern, soll man beim FC Bayern in Betracht ziehen, das derzeitige Angebot noch einmal aufzustocken, um den 23-jährigen Nationalspieler doch noch von einem Verbleib zu überzeugen.

Nach Informationen der "tz" sieht das bisherige Top-Angebot vor, dass Davies an der Säbener Straße 13 Millionen Euro Festgehalt kassiert und vier weitere Millionen jährlich an Bonuszahlungen einstreichen könnte.