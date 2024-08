Reus verrät: Darum bin ich in die MLS gewechselt

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Marco Reus schlägt in Kalifornien auf

Marco Reus goes USA. Der Ur-Dortmunder wechselt zu LA Galaxy in die MLS. Ein Transfer innerhalb der Bundesliga sei für ihn nicht infrage gekommen, stellte er klar.

Nach den monatelangen Spekulationen ist der Wechsel von Marco Reus in die Vereinigten Staaten fix. Am Donnerstag bestätigte LA Galaxy den Ex-Dortmunder als Neuzugang.

In Hollywood unterschreibt Reus einen Vertrag bis Ende der Saison 2026. Sein Wechsel ist ablösefrei.

"Für mich stand fest: Ich wollte auf keinen Fall in der Bundesliga bleiben. Europa kam für mich ehrlich gesagt nicht infrage", sagte Reus in einem Interview mit "Sky". "Ich wollte zu Ende meiner Karriere - in Anführungszeichen - gerne nochmal komplett was anderes machen. Sprachlich etwas anderes, für die Familie etwas anderes. Die Möglichkeit zu haben, woanders auch mehr wahrgenommen zu werden. Sich weiterzubilden und einen anderen Horizont zu sehen", begründete er seinen Wechsel nach Kalifornien.

Reus berichtete über die Transfer-Hintergründe: "Es kam schon sehr früh der Kontakt mit LA Galaxy zustande. Mir hat es auf Anhieb sehr gut gefallen. Vor allem die Gespräche, aber auch das Drumherum. Es ist nicht so schlecht, hier zu leben. Man kann unglaublich viel Dinge hier machen", so Reus.

"Es war eine frühe Entscheidung für mich, dass ich hier herkommen möchte und vor allem weiter Fußball spielen möchte."

"Marco Reus ist ein Weltklassespieler"

Der BVB verabschiedete sich mit den Worten "Uns bleibt zu sagen: Viel Erfolg in Kalifornien, Marco!" Der BVB hatte Reus nach zwölf Jahren keinen neuen Vertrag angeboten.

"Marco Reus ist ein Weltklassespieler, der auf höchstem Niveau brilliert hat und unter anderem in zwei Champions-League-Finals für Borussia Dortmund und bei der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat", sagte Will Kuntz, General Manager von LA Galaxy und fügte an: "Wir freuen uns auf Marcos Beitrag zur LA Galaxy, während wir uns auf die entscheidende Schlussphase der MLS-Saison 2024 und darüber hinaus begeben."

Nach einer schwachen Vorsaison 2023, in der LA die Playoffs verpasst hatte, ist Galaxy derzeit einer der Titelanwärter. Mit Reus als weitere Offensivalternative soll der erste MLS-Cup-Titel seit 2014 geholt werden. "Er ist ein bewährter Gewinner und Anführer, dessen Talent und Vision für das Spiel sich nahtlos in die Gruppe einfügen werden, während wir uns auf den Neustart der Liga und den Lauf in die Playoffs vorbereiten", sagte Coach Greg Vanney.