Werder Bremen nimmt 40-Millionen-Mann ins Visier

IMAGO/Paul Terry

Fabio Silva soll bei Werder Bremen gehandelt werden

Werder Bremen hat sich zuletzt noch offengehalten, auf dem Transfermarkt noch einmal tätig zu werden. Besonders auf der Mittelstürmer-Position könnte sich noch einmal Handlungsbedarf ergeben. Ein spektakulärer Name wird dabei mittlerweile rund um den Fußball-Bundesligisten gehandelt.

Die Norddeutschen gehen definitiv mit Keke Topp in das neue Spieljahr. Der 20-Jährige wurde vom FC Schalke verpflichtet und will unter Cheftrainer Ole Werner direkt durchstarten.

Der Verbleib von Marvin Ducksch in Bremen ist hingegen noch nicht gesichert, liebäugelte der Torjäger in der jüngeren Vergangenheit doch immer wieder mit einem Vereinswechsel.

Auf der Suche nach einer möglichen Alternative zu Marvin Ducksch haben die Werder-Verantwortlichen jetzt angeblich einen Stürmer aus der Premier League ins Visier genommen, der schon einmal für mächtig Wirbel auf dem internationalen Transfermarkt gesorgt hatte.

Fabio Silva steht derzeit bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag, gilt dort allerdings als Streichkandidat. Der Angreifer kostete vor vier Jahren als damals 18-Jähriger stolze 40 Millionen Euro, Wolverhampton holte ihn damals vom FC Porto auf die Insel.

Werder hat Fabio Silva "auf seine Liste gesetzt"

Seit dem konnte er sich bei den Wolves aber nie richtig durchsetzen. Insgesamt stand er für den Klub seit seiner Verpflichtung gerade einmal 20 Mal in der Startformation, wurde in den letzten Jahren schon nach Belgien zum RSC Anderlecht, in die Niederlande zur PSV Eindhoven sowie nach Schottland zu den Rangers verliehen.

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano strebt Wolverhampton auch in diesem Sommer wieder an, Fabio Silva noch zu verleihen - am besten mit einer anschließenden Kaufpflicht.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll Werder Bremen die Personalie "auf seine Liste gesetzt" haben und derzeit abwägen, ob das Paket für den Traditionsverein zu schnüren wäre. Daneben gilt auch der spanische Erstligist Real Betis noch als interessiert.