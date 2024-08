Füllkrug-Deal begeistert Transfer-Guru Fabrizio Romano

IMAGO/Katie Chan

Niclas Füllkrug wechselte vom BVB zu West Ham United

Ob Borussia Dortmund mit dem Verkauf von Niclas Füllkrug einen guten Deal gemacht hat, bei dieser Frage scheiden sich unter Experten durchaus die Geister. West Ham United, dem neuen Klub des ehemaligen BVB-Profis, stellt jedoch zumindest Transfer-Guru Fabrizio Romano ein hervorragendes Zeugnis für die Verpflichtungen im laufenden Wechselfenster aus.

In den kommenden zwei Wochen könne zwar noch einiges passieren, nach jetzigem Stand aber würde er den Hammers in Europa die beste Transfer-Bilanz des Sommers bescheinigen, schrieb der renommierte Reporter in seinem "Daily Briefing". "Sie haben einen exzellenten Job gemacht", lobte Romano die Verantwortlichen des Premier-League-Klubs.

West Ham hatte neben Füllkrug auch Spieler wie Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), Jean-Clair Todibo (OGC Nizza) oder Guido Rodríguez (Real Betis) verpflichtet. "Das sind Namen für absolute Top-Klubs", so Romano. "Glückwünsch an West Ham, wirklich."

Insgesamt investierte der Tabellenneunte der vergangenen Saison in Englands höchster Spielklasse rund 145 Millionen Euro in Neuzugänge.

Neuer Konkurrent für Ex-BVB-Star Niclas Füllkrug?

27 Millionen Euro davon flossen zunächst als Basisablöse für Füllkrug an den BVB. Der Betrag kann aber dem Vernehmen nach durch leicht erreichbare Bonuszahlungen noch auf über 30 Millionen Euro steigen.

Ein Konkurrent für den EM-Fahrer ist womöglich noch im Anflug. Der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" zufolge steht Tammy Abraham (AS Rom) weit oben auf West Hams Wunschliste. Einen konkreten Abwerbeversuch soll es schon gegeben haben. Noch einmal satte 30 Millionen Euro soll der 26-malige Nationalspieler Englands kosten.

Die Premier League kennt der Engländer bestens aus seiner Zeit beim FC Chelsea und Swansea City. 2021 zog es den heute 26-Jährigen für 41 Millionen Euro nach Rom.