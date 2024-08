Freund begründet Verkauf von de Ligt

IMAGO/Andrew Yates

Matthijs de Ligt wechselte vom FC Bayern zu Manchester United

Der FC Bayern hat sich von Matthijs de Ligt getrennt. Sportdirektor Christoph Freund begründete den Verkauf des Fanlieblings an Manchester United im Rahmen des Pokalspiels beim SSV Ulm.

"Es ist einfach so, dass es im Kader die ein oder andere Veränderung gibt, da gehören auch Spielerverkäufe zu. Wir sind überzeugt, dass wir in der Abwehr sehr gut aufgestellt sind. Matthijs ist ein richtig guter Spieler, hat letzte Saison noch viel gespielt. Aber wie schon gesagt: Wir wollten ein paar Veränderung herbeiführen und dazu gehören auch Spielerverläufe", äußerte sich Freund bei "Sky" zur Personalie de Ligt.

Der Innenverteidiger zog nach nur zwei Saisons beim FC Bayern zu Manchester United weiter. Die Red Devils sollen Medienberichten zufolge zunächst rund 45 Millionen Euro nach München überweisen. Hinzu kommen angeblich noch mögliche Bonuszahlungen in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro, die leicht zu erreichen sein sollen.

De Ligt bedankt sich bei Fans des FC Bayern

De Ligt galt beim FC Bayern als Fanliebling. In einer Online-Petition machten sich über 70.000 Menschen für einen Verbleib des Niederländers stark - doch letztlich kam es anders.

"Ich werde immer die Liebe und Unterstützung der Spieler, des ganzen erweiterten Teams und vor allem der Fans in Erinnerung behalten. Die Petition, die so viele von euch unterschrieben haben berührt mein Herz", schrieb de Ligt nach seinem Abschied aus München in den Sozialen Medien.

Der 24-Jährige bedankte sich für "zwei wundervolle Jahre" beim FC Bayern.

Der Bundesligist hat mit Noussair Mazraoui noch einen weiteren Abwehrspieler an Manchester United verkauft. Der Transfer des Rechtsverteidigers soll rund 15 Millionen Euro in die Kassen spülen. Zudem sind wie bei de Ligt wohl bis zu fünf Millionen Euro an Boni möglich.

Mazraoui und de Ligt feierten am Freitagabend beim 1:0 in der Premier League gegen den FC Fulham ihr Pflichtspieldebüt für Manchester United. Der FC Bayern setzte sich zeitgleich mit 4:0 im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm durch.