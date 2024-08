Ex-Coach Walter buhlt um HSV-Star Meffert

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der HSV will Jonas Meffert nicht abgeben

Jonas Meffert vom Hamburger SV weckt Begehrlichkeiten in England. Ex-HSV-Trainer Tim Walter buhlt angeblich um die Dienste des Mittelfeldspielers. Die Rothosen sollen kein Interesse an einem Verkauf haben, eine Geheimklausel könnte aber Bewegung in den Poker bringen.

Wie der "kicker" und das "Hamburger Abendblatt" übereinstimmend berichten, steht Jonas Meffert bei Hull City auf dem Zettel. Treibende Kraft hinter den Transferbemühungen sei Teammanager Tim Walter.

Der frühere Coach des HSV hatte Meffert einst bereits zu Holstein Kiel und eben nach Hamburg gelotst. Der Spieler gilt "kicker" zufolge als "Lieblingsschüler" von Walter.

Laut den Berichten ist Meffert durchaus an einem Wechsel zu dem englischen Zweitligisten interessiert, das habe er bereits bei den Verantwortlichen des HSV hinterlegt. Diese jedoch haben wohl kein Interesse, den 29-Jährigen ziehen zu lassen - gerade bei dem Mini-Angebot von 500.000 Euro, das Hull City abgegeben haben soll.

Meffert ist vertraglich nur noch bis 2025 an den Hamburger SV gebunden. Laut "Abendblatt" verlängert sich sein Arbeitspapier allerdings automatisch, wenn er in dieser Saison 25 Ligaspiele absolviert.

Bei Hull City würde Meffert nicht nur mehr Gehalt, sondern auch Planungssicherheit winken. Bei den Tigers soll er einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Drei Meffert-Szenarien für den HSV

Doch wie geht es nun weiter für Meffert und den HSV? Das Abendblatt nennt drei mögliche Szenarien.

Im ersten Fall bleiben die Hamburger hart und setzen darauf, dass Meffert 25 Pflichtspiele absolviert. So würde man einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer vermeiden.

Im zweiten Szenario hofft der HSV auf eine deutlich höhere Offerte aus Kingston Upon Hull. Das nötige Geld wäre beim Championship-Klub schließlich vorhanden.

Oder aber die Rothosen verlängern den Vertrag von Meffert vorzeitig und streichen die 25-Spiele-Klausel.