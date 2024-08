Goretzka? "Irgendwann muss Klarheit her"

IMAGO/1.FC Duren v FC Bayern Munchen

Wurde im Sommer auch aus der DFB-Auswahl gestrichen: Leon Goretzka vom FC Bayern

Bundesliga-Kenner Marcel Reif geht von einem baldigen Abschied von Leon Goretzka vom FC Bayern aus.

Ein Abgang von Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern ist nach Meinung von Ex-Kommenator Marcel Reif "alternativlos", wie er in seiner "Bild"-Show "Reif ist live" hervorhob. Das liege auch daran, dass der Mittelfeldspieler als Ersatzmann schlichtweg zu teuer für die Münchner ist: "Da müsste schon Himmel und Hölle zusammenfallen und sich Sechser und Achter verletzen."

Goretzka streicht "Bild" zufolge angeblich 18 Millionen Euro jährlich ein, bis zu seinem Vertragsende in zwei Jahren käme er daher auf 36 Millionen Euro. "Die Verhältnisse sind, auch finanziell, so nicht zu halten. Sie haben Alternativen und sehen andere Spieler stärker. Und dann geht man auseinander", fasste Reif zusammen.

Dass der 29-Jährige seinen Vertrag in München aussitzt, scheint für Reif ausgeschlossen: "Dann hätte ich ihn falsch eingeschätzt. Dafür ist er ein zu guter Kicker." Vorstellbar sei, dass der FC Bayern nun auf Goretzka zukommt und eine Gehaltsanpassung anstrebt, in dem Wissen, dass der aktuell aufs Abstellgleis gerutschte DFB-Profi auch bei anderen Vereinen nicht auf dasselbe Salär kommen würde. Kommt es dann nicht zu einer Einigung, müsse Goretzka einen Schlussstrich setzen, so Reif.

FC Bayern sieht Markt für Leon Goretzka

Die Herangehensweise von Neu-Trainer Vincent Kompany, zum Saisonstart nicht auf Leon Goretzka zu setzen, kann der 74-Jährige derweil durchaus verstehen. "Wie willst du es anders machen? Ein bisschen spielen lassen, dann auströpfeln und immer weniger spielen lassen? Nein, irgendwann muss Klarheit her", erklärte der Sportjournalist, der allen Beteiligten in München im Fall Goretzka "für den Moment" ein gutes Zeugnis ausstellt.

Aber: "Wenn sich das länger zieht", wachse die Gefahr, dass mehr und mehr Störgeräusche aufkommen. "Er trainiert anständig, man hört keine Dinge, auch nicht unterschwellig. Im Moment gehen sie anständig miteinander um."

Sportdirektor Christoph Freund hatte jüngst mitgeteilt, dass ein Austausch mit dem 270-fachen Bundesliga-Profi stattgefunden habe. "Es ist eine hohe Konkurrenzsituation auf der Sechs und auf der Acht. Aber er gibt Gas im Training und trainiert richtig gut", so der Bayern-Offizielle, der mit Blick auf einen möglichen Abschied anfügte: "Natürlich gibt es für Leon Goretzka einige Interessenten, weil er einfach ein sehr guter Spieler ist."

Der FC Bayern hatte sich im Sommer mit Joao Palhinha verstärkt, der den Platz auf der Sechs vorerst einnehmen wird. Auch Joshua Kimmich rückt wohl unter Vincent Kompany dauerhaft zurück ins zentrale Mittelfeld - für Leon Goretzka ist somit kein Platz mehr.