SGE-Wechsel ein Thema? Update zu wilden Goretzka-Gerüchten

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Leon Goretzka wechselt nicht vom FC Bayern zu Eintracht Frankfurt

Beim FC Bayern steht Leon Goretzka auf dem Abstellgleis, bislang ist aber kein Abnehmer für den Nationalspieler a.D. in Sicht. Auch Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt wird sich wohl nicht um den Mittelfeldakteur bemühen, obwohl auf seiner Position durchaus Bedarf bestünde.

Die SGE könne und wolle sich Goretzka nicht leisten, schreibt "Bild". Satte 17 Millionen Euro soll der 29-Jährige beim FC Bayern pro Jahr an Gehalt einstreichen - eine für Eintracht Frankfurt vollkommen utopische Summe. Auch das Portal "fussball.news" berichtet, Goretzka sei kein Thema bei den Hessen.

Die SGE befindet sich nach der Absage von Pascal Groß, den es zu Borussia Dortmund zog, immer noch auf der Suche nach einem Sechser. Aktuell deutet sich zwar eher eine interne Lösung an. Auch einen externen Neuzugang könnte es auf dieser Position aber noch geben. "Ob noch was passiert, werde ich an dieser Stelle nicht verraten", sagte Trainer Dino Toppmöller zuletzt.

Im "Sport1"-Doppelpass am Sonntag sowie im Anschluss auch in der Frankfurter Fan-Szene war über ein mögliches Interesse an Goretzka spekuliert worden. Die Eintracht-Topverdiener Kevin Trapp und Mario Götze streichen pro Saison allerdings nur rund fünf Millionen Euro ein.

Der FC Bayern würde Goretzka gerne noch im Laufe dieser Transferperiode abgeben. Für die kommenden Tage seien erneut Gespräche mit der Spielerseite angesetzt, vermeldete Transfer-Insider Fabrizio Romano. Das Ziel: Goretzka doch noch von einem Wechsel zu überzeugen.

FC Bayern: Knallharte Ansage an Leon Goretzka

Dass er in den Planungen des neuen Cheftrainers Vincent Kompany keine große Rolle spielt, sollen ihm die Verantwortlichen bereits vor mehreren Wochen mitgeteilt haben.

Beim Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim SSV Ulm am Freitag fehlte er im Kader des FC Bayern. Medienberichten zufolge wird er voraussichtlich auch für das erste Bundesligaspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg keine Berücksichtigung finden.

Mit Atlético Madrid und der SSC Neapel sollen zwar zwei namhafte Klubs bereits Interesse an Goretzka angemeldet haben. Auch diesen ist das Gesamtpaket aber dem Vernehmen nach zu teuer.

Unklar ist bislang zudem, ob sich der FC Bayern bei Goretzka auch zunächst auf ein Leihgeschäft einlassen würde.