Insider bewertet spannendes Bayern-Gerücht

Joe Gomez (l.) vom FC Liverpool ist wohl kein Kandidat beim FC Bayern

Entgegen anderslautender Spekulationen aus England dürfte Abwehrspieler Joe Gomez vom FC Liverpool in diesem Transferfenster kein Thema beim FC Bayern werden.

"Es laufen keine konkreten Gespräche, es laufen keine Verhandlungen", konstatierte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg in der Sendung "Transfer Update - die Show". "Ein Wechsel von Gomez zum FC Bayern ist nach unseren Informationen derzeit nicht heiß."

Dem Journalisten zufolge ist der einzige realistisch verbliebene Zugangskandidat an der Säbener Straße jetzt Jonathan Tah von Bayer Leverkusen.

Über einen mögliche Wechsel des FC Bayern an Gomez hatte am Wochenende "The Times" spekuliert, ohne zunächst allerdings auf ein konkretes Interesse aus München einzugehen.

Dem Blatt zufolge lotet der 15-malige Nationalspieler Englands derzeit seine Zukunftsoptionen aus. Ein Abgang vom FC Liverpool soll dabei nicht ausgeschlossen sein. Newcastle United, Aston Villa, der FC Fulham, der FC Chelsea sowie namentlich nicht genannte Vereine aus dem Ausland sollen zuletzt die Fühler nach Gomez ausgestreckt haben.

Der FC Bayern hat in diesem Sommer für die Hintermannschaft bereits den derzeit verletzten Hiroki Ito vom VfB Stuttgart verpflichtet. Zudem kehrte Josip Stanisic nach seiner Leihe zu Bayer Leverkusen an die Isar zurück.

FC Bayern: Kommt Jonathan Tah - oder nicht?

Tah gilt seit vielen Wochen als heißer Transfer-Kandidat beim FC Bayern. Der deutsche Nationalspieler soll dem Vernehmen nach mit einem Wechsel zum Leverkusener Rivalen flirten. Zuletzt soll er seinen Wechselwunsch noch einmal bei den Bayer-Verantwortlichen hinterlegt haben.

Allerdings soll es in der Führungsriege des FC Bayern auch Vorbehalte gegen Tah geben. Zudem sind die Münchner wohl nicht bereit, die Ablöseforderungen aus Leverkusen zu erfüllen.

Tahs Vertrag bei Bayer läuft 2025 aus. Dann wäre der 28-Jährige ablösefrei zu haben.