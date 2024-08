Lille und Zagreb mit einem Bein in der CL

AFP/SID/OZAN KOSE

Torschütze für Lille: Jonathan David

Dinamo Zagreb hat beste Chancen auf den Einzug in die Champions League. Die Kroaten gewannen das Playoff-Hinspiel gegen Qarabag Agdam souverän mit 3:0 (1:0) und verschafften sich für das Rückspiel in der kommenden Woche eine glänzende Ausgangsposition.

Marco Pjaka (29.) und Sandro Kulenovic mit einem Doppelpack (75. und 80.) machten alles klar.

Auch der OSC Lille darf nach einem 2:0 (0:0) gegen Slavia Prag für die Hauptrunde planen. Jonathan David (52.) und Edon Zhegrova (77.) trafen.

Der FK Bodö/Glimt setzte sich zudem zu Hause gegen Roter Stern Belgrad mit 2:1 (0:0) durch. Nach Toren von Odin Luras Björtuft (52.) und Isak Määttä (62.) verkürzte Ognjen Mimovic (75.).

29 Champions-League-Teilnehmer stehen für die neue Königsklasse mit insgesamt 36 statt 32 Startern bereits fest. Die letzten sieben Teilnehmer werden in sieben Playoff-Duellen ermittelt.

Am Mittwoch stehen vier weitere Hinspiele an. Unter anderem kämpft Österreichs Meister RB Salzburg gegen Dynamo Kiew um einen der begehrten Startplätze. Die Rückspiele finden am 27. und 28. August statt.

Aus Deutschland haben sich in Meister Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund gleich fünf Klubs qualifiziert. Die Auslosung für die Hauptrunde findet am 29. August statt.