Hummels als "Ausbilder"? Spanien-Klub will BVB-Legende

Wohin zieht es BVB-Legende Mats Hummels?

Der Nächste, bitte: Im Rennen um die Unterschrift von BVB-Legende Mats Hummels wird seit Dienstag ein weiterer Klub gehandelt. Der Tageszeitung "Noticias de Gipuzkoa" zufolge ist Real Sociedad an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert. Beim Europa-League-Teilnehmer ist für den Routinier demnach eine besondere Rolle vorgesehen.

So langsam wird es kompliziert, einen Klub zu finden, der in den letzten Wochen nicht mit einer Verpflichtung von Mats Hummels in Verbindung gebracht wurde. Der spanische Erstligist Real Sociedad fügt sich nun in diese lange Liste ein.

Die örtliche Zeitung "Noticias de Gipuzkoa" behauptet, dass der Abwehrspieler auf der Wunschliste des Klubs weit oben stehe. Sein Profil sei genau das, was die Vereinsverantwortlichen suchen, heißt es.

Hummels: Vom BVB-Chef zum Real-Ausbilder?

Der Hintergrund: Mit dem 18-jährigen Eigengewächs Jon Martín steht ein hochtalentierter Spieler im Kader, der dringend einen erfahrenen Mann an seiner Seite braucht. Hummels könnte diese Rolle übernehmen und als Art "Ausbilder" für den Teenager fungieren.

Bewegung könnte in die Sache schon bald kommen, nämlich dann, wenn der Transfer von Mikel Merino zum FC Arsenal perfekt ist. Der Wechsel des Ex-Dortmunders nach London soll kurz bevorstehen. Sobald er von der Gehaltsliste verschwunden ist, könnte Real Sociedad seinen Kader an anderer Stelle umbauen - und Hummels theoretisch unter Vertrag nehmen.

Ex-BVB-Profi bereits im Real-Kader

Sollte sich Hummels für einen Wechsel zum Europa-League-Teilnehmer entscheiden, würde er auch nach einem Merino-Abgang auf einen früheren BVB-Profi treffen. Im aktuellen Real-Aufgebot steht Sergio Gomez, der das schwarz-gelbe Trikot von Januar 2018 bis Juni 2019 trug. Die Wege von Hummels und Gomez kreuzten sich in Dortmund aber nie. Der Innenverteidiger spielte in dieser Zeit für den FC Bayern.

Erst am Dienstag wurden Gerüchte laut, nach denen sich auch die SSC Neapel intensiv um Hummels bemühen könnte. Auch dort ist die Abwehr eine Baustelle, die der 35-Jährige schließen könnte.