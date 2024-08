Wende im Poker um HSV-Stürmer

IMAGO

András Németh soll den HSV noch verlassen

András Németh wird seit einigen Wochen als Streichkandidat beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gehandelt. Im Poker um den HSV-Stürmer gibt es nun offenbar eine Kehrtwende.

Laut Transfer-Reporter Sacha Tavolieri streckt Preußen Münster die Fühler nach András Németh aus. Demnach hat der Zweitligaaufsteiger konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Ungarn.

Eine einjährige Leihe ohne Kaufoption steht im Raum. Mit den HSV-Verantwortlichen haben die Münsteraner angeblich bereits Kontakt aufgenommen.

Zuletzt hatte die Zeitung "Hamburger Morgenpost" noch geschrieben, dass Németh vor einem Wechsel nach Belgien steht. Demnach streckt Cercle Brügge die Fühler nach dem 21-Jährigen aus. Erste Gespräche zwischen der Spielerseite und den belgischen Erstligisten sollen bereits stattgefunden haben.

Konkrete Verhandlungen habe es allerdings noch nicht gegeben.

Zuvor hatte der "kicker" bereits berichtet, dass Németh ein Streichkandidat beim Hamburger SV ist.

Der Angreifer gilt in der Stürmer-Hierarchie von Cheftrainer Steffen Baumgart hinter Robert Glatzel, Davie Selke und Ransford Königsdörffer nur als vierte Alternative und hat keine wirkliche Perspektive auf regelmäßige Einsatzzeiten bei den Rothosen.

András Németh fehlt bislang im Kader des HSV

In den ersten Pflichtspielen der neuen Saison schaffte es Németh nicht einmal in den Spieltagskader des HSV. Laut "Hamburger Morgenpost" ein klares Indiz für einen Wechsel noch in diesem Transferfenster.

In der Spielzeit 2023/2024 hatte er noch 31 Pflichtspiele für den HSV bestritten. Von Beginn an durfte er in der Liga aber nur vier Mal ran.

Németh war im Januar 2023 von KRC Genk zum Hamburger SV gewechselt. 750.000 Euro wechselten damals den Besitzer. Bei den Rothosen unterschrieb der vierfache Nationalspieler Ungarns einen Vertrag bis Ende Juni 2026.