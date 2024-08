Ex-BVB-Talent Brunner hinterlässt Eindruck beim Debüt

IMAGO/David Inderlied

Paris Brunner (hier noch im BVB-Dress) feierte sein Profi-Debüt

Mitte August kehrte mit Paris Brunner ein hochgehandeltes Toptalent Borussia Dortmund den Rücken, spülte angeblich rund 3,5 Millionen Euro in die Kassen des BVB und wechselte zur AS Monaco, die den 18-jährigen Offensivspieler direkt an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge verlieh. Dort absolvierte der deutsche Junioren-Nationalspieler unlängst sein Profidebüt - und hinterließ dabei offenbar Eindruck.

"Wir hätten Paris gerne langfristig an Borussia Dortmund gebunden, leider wollte er den von uns aufgezeigten Weg nicht mitgehen. Wir danken Paris für seine Zeit beim BVB und wünschen ihm für seine Zukunft natürlich trotzdem alles Gute", kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl den Abschied von Paris Brunner zur AS Monaco, dem ein monatelanger Verhandlungsmarathon vorausging.

Dabei soll es einerseits um finanzielle Fragen, andererseits aber auch um Brunners sportliche Perspektive in Dortmund gegangen sein. Angeblich trauten die BVB-Verantwortlichen ihm den dauerhaften Sprung zu den Profis noch nicht zu, Brunner und seine Familie sahen das anders.

Paris Brunner "verleiht der Partie sofort Farbe"

Nach seinem Abschied aus Dortmund folgte nun hingegen bereits Brunners erster Einsatz als Profi. Der U17-Weltmeister wurde beim 1:1 seines Leih-Klubs Cercle Brügge gegen Oud-Heverlee Leuven eingewechselt und absolvierte rund 25 Minuten.

Glaubt man dem vereinseigenen Ticker von Brügge, dann hat der Deutsche dabei offenbar direkt einen guten Eindruck hinterlassen. "Brunner verleiht der Partie sofort Farbe", heißt es dort. "Paris Brunner macht sofort ein paar Finten und zielt auf den ersten Pfosten", wird zudem Brunners erster Abschluss im Cercle-Trikot skizziert, der Youngster scheiterte aber an Leuven-Keeper Tobe Leysen.

Ob es sich für Brunner auszahlen wird, dass er Deutschland verlassen hat, wird sich allerdings erst noch zeigen, der Offensivspieler erklärte gegenüber der "Sport Bild" allerdings bereits, dass sich der Neustart gut anfühle.