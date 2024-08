Medien: VfB Stuttgart mit Abwehrmann einig

IMAGO/Nick Potts

Der VfB Stuttgart arbeitet an einer Verpflichtung von Ameen Al-Dakhil

Der Abgang von Waldemar Anton zum BVB hat beim VfB Stuttgart eine große Lücke hinterlassen. Ein Ersatz soll bis zum Ablauf der Wechselfrist am 30. August unbedingt noch verpflichtet werden. Bei einem Transfer-Kandidaten sind die Schwaben nun offenbar einen Schritt weiter gekommen.

Der VfB Stuttgart hat eine "grundsätzliche Einigung" mit dem belgischen Nationalspieler Ameen Al-Dakhil vom englischen Zweitligisten FC Burnley erzielt. Das berichtet "Sky".

Durch ist der Transfer damit aber noch nicht. Nun muss der Bundesliga-Vizemeister zunächst die Verhandlungen mit dem Ex-Klub von Vincent Kompany führen. Der Belgier hatte den FC Burnley im Sommer nach zwei Jahren verlassen, um beim FC Bayern anzuheuern.

Unter Kompany spielte Al-Dakhil eine Nebenrolle, in der vergangenen Premier-League-Saison kam er auf lediglich 13 Einsätze, zwölf davon begann er in der Startelf. Der Grund: Der 22-Jährige verpasste beinahe die komplette Rückrunde aufgrund einer hartnäckigen Muskelverletzung.

Kehrtwende bei Bella-Kotchap und dem VfB Stuttgart?

Diese führte letztlich auch dazu, dass er von Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco nicht in den EM-Kader berufen werden konnte. Al-Dakhil, in Bagdad geboren, blickt auf vier Länderspiele für Belgiens A-Mannschaft zurück. In England steht der Verteidiger noch bis 2026 unter Vertrag.

Laut "Sky" führt die Verletzung aus der Vorsaison auch dazu, dass beim VfB Stuttgart Vorsicht geboten sei. Sollte es zu einer Einigung zwischen den Klubs kommen, müsste zunächst der Medizincheck abgewartet werden, ehe wirklich grünes Licht gegeben werden kann.

Während Al-Dakhil ein "heißer Kandidat" bei den Schwaben sei, dürften die erneuten Bemühungen über einen Transfer von Armel Bella-Kotchap nach Einschätzung des TV-Senders zunächst eher zweitrangig sein. Der 22-Jährige vom FC Southampton war kürzlich bereits mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden, dann schien jedoch alles auf einen Wechsel zur TSG Hoffenheim hinauszulaufen.

Da dort der Medizincheck nicht bestanden wurde, habe es nun wieder Annäherungen des VfB Stuttgart gegeben.

Der "kicker" hatte derweil jüngst über eine mögliche Rückkehr von Konstantinos Mavropanos berichtet, der 2023 zu West Ham United gewechselt war. Seine Zukunft in London gilt als noch nicht geklärt.