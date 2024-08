"Kann nicht funktionieren": Schalke-Ikone übt scharfe Kritik

IMAGO/ThorstenxTillmann

1996 kam Norbert Elgert in die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04. Seit 2003 ist der gebürtige Gelsenkirchener als Cheftrainer der U19 der Knappenschmiede tätig und hat so zahlreichen Talenten wie Manuel Neuer und Leroy Sané zum Durchbruch verholfen. Nun äußert die Knappen-Legende scharfe Generalkritik.

"Alle wollen was sein, keiner will mehr was werden. Ich glaube, dass unsere Kinder und Jugendlichen einfach begreifen müssen, dass die Erfolgsprinzipien immer gleich bleiben", kritisierte der 67-Jährige die fehlenden Leistungsbereitschaft der jungen Generation im Podcast "Spielmacher - Fußball von allen Seiten" von Sebastian Hellmann.

Man werde nicht Fußballprofi, wenn man nicht ein paar Jahre auch Tag und Nacht daran arbeite, so Elgert weiter: "Es wird und kann nicht funktionieren, dass ich mit wenig Aufwand erfolgreich werde. Das wird auch in Zukunft unmöglich sein. Und das müssen wir unseren Kindern und Jugendlichen verständlich machen."

FC Schalke 04: Elgert und Co. vor "ganz großer Aufgabe"

In der heutigen Zeit wollen viele Jugendspieler "eigentlich heute schon so leben wie am Ende ihrer Karriere. Das wird es nicht geben, da bin ich ganz sicher", legte der U19-Cheftrainer des FC Schalke 04 nach und sieht zur Entwicklung der Talente auch seine Trainerkollegen in der Pflicht.

"Ich glaube, da haben wir eine ganz große Aufgabe, dass wir Trainer, wir Ausbilder jetzt und in Zukunft viel mehr sein sollten und müssen, als nur Vermittler von Technik, Taktik, Athletik usw., sondern auch Vermittler von gesunden Werten", glaubt Elgert, der seit fast 30 Jahren für die Königsblauen tätig ist.

Mit seinen Mannschaften wurde Elgert dreimal A-Junioren-Meister und zweimal Pokalsieger. Zu den zahlreichen von ihm geformten Talenten zählen unter anderem die 2014-Weltmeister Manuel Neuer und Benedikt Höwedes. Bayern-Star Leroy Sané wurde ebenso von ihm ausgebildet.