"Baustein" Metcalfe verlängert beim FC St. Pauli

Connor Metcalfe bleibt bei St. Pauli

Der FC St. Pauli setzt über die anstehende Bundesliga-Saison hinaus auf Connor Metcalfe: Der 24 Jahre alte Australier verlängerte seinen bislang bis Sommer 2025 laufenden Vertrag vorzeitig. Zu den genauen Daten machte der Kiezklub keine Angaben.

"Mit seiner Flexibilität und Vielseitigkeit war Connor in der vergangenen Saison bereits ein wichtiger Baustein unseres Erfolges", sagte Sportchef Andreas Bornemann und betonte das Potenzial des Mittelfeldspielers: "Er hat sich bislang sehr gut bei uns entwickelt und wir freuen uns darauf, auch die nächsten Schritte mit ihm zu gehen."

Metcalfe war vor zwei Jahren aus Melbourne nach Hamburg gewechselt und zählte in der Aufstiegssaison zu den Stammkräften. Nun will er mit dem Team von Trainer Alexander Blessin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Heidenheim einen erfolgreichen Start in der Bundesliga hinlegen.