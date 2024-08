Rolfes bezieht Stellung zu Wirtz- und Alonso-Zukunft

IMAGO/Laci Perenyi

Xabi Alonso und Florian Wirtz stehen für den Erfolg von Bayer Leverkusen

In dieser Saison geht Doublesieger Bayer Leverkusen definitiv mit Florian Wirtz und Xabi Alonso ins erneute Meisterschaftsrennen. Schon jetzt fragen sich viele: Wie lange bleibt das Erfolgsduo noch im Rheinland? Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bezieht im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de Stellung.

Die "Unbesiegbaren" legen wieder los. Angeführt von Wirbelwind Florian Wirtz und Erfolgstrainer Xabi Alonso greift die Werkself ab dem Wochenende wieder die Tabellenspitze an - auch wenn das offizielle Bundesliga-Saisonziel "nur" Top 4 lautet.

Wie es nach der Saison 24/25 mit Wirtz und Alonso weitergeht, ist offen, auch wenn beide noch über 2025 hinaus einen Kontrakt haben. Top-Klubs wie die Bayern und Real Madrid haben den Offensivspieler längst auf dem Transfer-Zettel, auch Alonso gilt als möglicher Nachfolger von Carlo Ancelotti in Madrid.

"Also ich habe ja gefühlt vorgestern Fragen beantwortet, ob er in diesem Sommer da ist. Da war ich sehr optimistisch. Ich habe sogar mal in einer Sendung gesagt, dass er bleibt. Das hat mir dann auch keiner geglaubt. Von daher: Was soll ich sagen?", antwortete Sportchef Simon Rolfes lachend auf die Zukunftsfrage in Bezug auf Wirtz.

Es würde sich wünschen, "dass die Jungs das auf dem Platz zeigen, dass sie sich auf diesen Moment konzentrieren und dass von außen nicht immer diese Spekulationen gehen: Wo geht er hin?", sagte Rolfes. Dass das zum Ende einer Saison passiert, sei normal, "aber allzu früh ist für mich unnötig, weil es sowieso keine Entscheidung jetzt hier im August gibt und die Fans sich vielleicht sich auch die Identifikation mit den Spielern wünschen, dass die Spieler nicht permanent immer gefühlt auf der Durchreise sind oder gucken, wo gehen sie jetzt hin?"

Bei Wirtz sei es auch der Fall, dass die Spekulationen "nie von Florian, von seinem Vater oder von uns" gekommen seien, "sondern eher von den Außenstehenden oder von der Öffentlichkeit, die gewisse Sachen antizipieren wollen", so Rolfes.

Rolfes: "Davon kann man ausgehen"

Der Nationalspieler sei hier bei Bayer 04 "glücklich und spielt mit Leidenschaft. Dass ihn irgendwann der Weg auch mal woanders hinführt, davon kann man ausgehen. Aber solange er hier bei uns ist, genießen wir das alles zusammen."

Das gilt auch für die Zeit mit Trainer Alonso. Im Frühjahr gelang Bayer mit der Vertragsverlängerung des spanischen Trainers ein großer Trainer-Coup. Statt zu den Bayern oder Liverpool zu wechseln, blieb er in Leverkusen. Auch hier stellt sich die Frage: Was passiert 2025?

"Er hat ja auch Vertrag (bis 2026, Anm. d. Red.). Oh Wunder, Verträge gibt es auch noch", sagte Rolfes zur Frage, ob er den wohl begehrtesten Trainer Europas gerne noch mehr als ein Jahr in Leverkusen sehen würde.

Rolfes lobte das Bekenntnis von Alonso zu Bayer im Frühjahr, über das er sich freue, "weil er natürlich ein hervorragender Trainer ist und wir gemeinsam einfach noch sehr viel, sehr viele Erfolge feiern wollen und gut zusammenarbeiten wollen."

Bayer 04 bestätigt: Keine Verhandlungen mit Bayern

Der 42-Jährige betonte im Interview mit RTL/ntv und sport.de zudem, dass er von einem Verbleib von Jonathan Tah ausgehe.

Mit dem sich nähernden Ende der Transferperiode "deutet für mich nichts darauf hin, dass es anders ist", sagte Rolfes. Im Fußball etwas auszuschließen zu 100 Prozent, sei allerdings "eine gefährliche Geschichte."

Er wünsche sich einen Verbleib, "weil Jonathan, das haben wir immer betont, ein wichtiger Spieler für uns ist, ein wichtiger Spieler, für den Verein, für die Fans, aber auch für die Mannschaft." Verhandlungen mit dem FC Bayern rund um Tah gebe es aktuell keine, Rolfes erwarte "auch keine".