Helmer spricht FC Bayern die Favoritenrolle ab

IMAGO/Jerry Andre

Thomas Helmer glaubt nicht an einen Durchmarsch des FC Bayern

Am Sonntagnachmittag startet der FC Bayern in die neue Bundesliga-Spielzeit, ist ab 15:30 Uhr zu Gast beim VfL Wolfsburg. Nach Platz drei in der Vorsaison ist eine Rückkehr an die Tabellenspitze alles andere als gewiss, legte sich zumindest Ex-Nationalspieler Thomas Helmer fest.

Der Europameister von 1996 sieht auch in der neuen Saison den amtierenden Titelträger Bayer Leverkusen als Top-Favoriten auf die deutsche Meisterschaft an: "Ich glaube jedenfalls nicht, dass Leverkusen einbrechen wird, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sie haben so eine intelligente Kaderzusammenstellung und viele kluge Köpfe in verantwortlicher Position. Trainer Xabi Alonso hat sich zudem klar positioniert und für den Verein ausgesprochen. Ich glaube, es wird auch in dieser Saison schwer, sie zu knacken", legte sich der 59-Jährige im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" fest.

Der langjährige Verteidiger des FC Bayern fügte in dem schon vor dem 3:2-Auftaktsieg der Leverkusener in Gladbach veröffentlichten Interview hinzu, dass er aktuell nicht sehe, "dass sie (Bayer Leverkusen, Anm. d. Red.) an Stärke eingebüßt hätten".

Helmer sieht Vorteile bei Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart

Entsprechend werde es auch für seinen Ex-Klub aus München sehr schwierig, in 2024/2025 wieder an Bayer Leverkusen vorbeizuziehen, meinte Helmer. Der Ex-Nationalspieler sieht den FC Bayern nicht mehr in der Favoritenrolle auf den Meistertitel: "Das sehe ich überhaupt nicht so, nein. In München gibt es viele Spieler, viel Fluktuation, viel Unruhe."

Vor allem ein Trainerwechsel sei immer mit viel Unwägbarkeiten verbunden, so Helmer weiter: "Ich sehe da durchaus noch ein paar Baustellen. Im Gegensatz dazu scheinen Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart momentan weiter zu sein, weil die Mannschaften den Spielstil ihrer Trainer Xabi Alonso und Sebastian Hoeneß mehr verinnerlicht haben."

Am vergangenen Wochenende war der FC Bayern mit einem glatten 4:0-Auswärtssieg im DFB-Pokal beim Zweitligisten SSV in die Pflichtspiel-Saison gestartet.