Bericht: FC Schalke bastelt an spektakulärem Transfercoup

IMAGO/Norbert Scanella

Bis 2023 spielte Ante Rebic noch bei der AC Mailand (Symbolbild)

Auf der Suche nach weiteren potenziellen Verstärkungen für seine Offensivreihe ist offensichtlich ein prominenter Name in den Fokus des FC Schalke 04 geraten. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen des italienischen Transferexperten Nicolo Schira befindet sich der Klub aus der 2. Bundesliga in direkten Gesprächen mit dem derzeit vereinslosen Ante Rebic.

In der letzten Saison stand der Stürmer noch in der türkischen SüperLig bei Besiktas unter Vertrag, wurde dort aber nicht glücklich. Nach lediglich einem Pflichtspiel-Treffer in 23 Einsätzen für den Top-Klub aus Istanbul verständigten sich Verein und Spieler zuletzt auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

Seitdem ist Rebic als Free Agent auf der Suche nach einem neuen Verein. Laut dem Medienbericht könnte nun der FC Schalke 04 auf den Plan treten, der zuletzt immer wieder bestätigt hatte, auf dem Transfermarkt weiterhin die Augen offenzuhalten.

Rebic wurde mit Milan italienischer Meister

Ante Rebic ist in Fußball-Deutschland noch gut bekannt, stand er doch schon bei RB Leipzig und Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Während er für die Roten Bullen zu Beginn seiner Profi-Karriere zehn Zweitliga-Spiele bestritt, schaffte er seinen großen Durchbruch vor allem in den drei Spielzeiten von 2016 bis 2019 bei Eintracht Frankfurt.

Für die Adlerträger bestritt er 78 Bundesliga-Partien, erzielte dabei 17 Tore. Als größter Erfolg im SGE-Trikot steht der Triumph im DFB-Pokal im Jahr 2018 zu Buche.

Rebic wechselte vor fünf Jahren in Richtung italienische Serie A, wo er für die AC Mailand unter anderem an der Seite von Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu oder Gianluigi Donnarumma auf Torejagd ging und 2022 italienischer Meister wurde.

Wie weit der Ruhrgebietsverein und der Stürmer tatsächlich in ihren Verhandlungen über eine mögliche Zusammenarbeit sind, blieb zunächst aber noch ungewiss.