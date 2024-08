Medien: Hertha-Star vor Wechsel in die Serie A

IMAGO/M. Popow

Marc Oliver Kempf (M.) könnte Hertha BSC noch verlassen

Marc Oliver Kempf ist bei Hertha BSC unter dem neuen Cheftrainer Christian Fiél bislang absolut gesetzt, stand in allen bisherigen vier Pflichtspielen der Saison in der Startelf der Berliner. Der Innenverteidiger gilt trotzdem noch als Abschiedskandidat beim Fußball-Zweitligisten.

Der 2:0-Heimsieg von Hertha BSC am letzten Samstagnachmittag könnte der letzte Auftritt von Marc Oliver Kempf im blau-weißen Trikot der Berliner gewesen sein. Der 29-Jährige wird noch immer mit einem Wechsel in die italienische Serie A in Verbindung gebracht.

"Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg vermeldete am Sonntag via X (ehemals Twitter), dass der Erstliga-Klub Como Calcio weiterhin an einer Verpflichtung des Abwehrspielers arbeite, der es für Eintracht Frankfurt, den SC Freiburg, den VfB Stuttgart und Hertha BSC immerhin schon auf 153 Bundesliga-Partien bringt.

Laut der Quelle soll Hertha BSC eine fixe Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro für Kempf fordern, der seit zweieinhalb Jahren in der Hauptstadt unter Vertrag steht und derzeit noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2026 besitzt.

Der Spieler selbst soll sehr an einem Wechsel in die Serie A interessiert sein. Nicht zuletzt, um nach über einem Jahr in der 2. Bundesliga endlich wieder erstklassigen Fußball zu spielen.

Noch keine Einigung zwischen Hertha BSC und Como

Bei Hertha BSC ist der Linksfuß seit dem Frühjahr 2022 Stammspieler, lief seit dem insgesamt 75 Mal für die Berliner auf (fünf Tore). Zuletzt stand er mit Linus Gechter in der Innenverteidigung der Berliner.

Wie es weiter heißt, soll es "zum jetzigen Zeitpunkt" noch keine vollständige Einigung zwischen der Alten Dame und dem Klub aus der Lombardei geben, der am vergangenen Wochenende mit einer 0:3-Niederlage gegen Rekordmeister Juventus Turin in die Saison gestartet war. Eine Einigung konnte aber schon zeitnah erfolgen.