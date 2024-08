Moukoko hat "absolute Priorität" für Ligue-1-Klub

IMAGO/David Inderlied

Youssoufa Moukoko soll vor einem Abschied vom BVB stehen

Mit Olympique Marseille, Stade Rennes und OSC Lille wurde bereits drei Klubs aus der französischen Ligue 1 Interesse an Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund nachgesagt, das Trio soll jedoch längst aus dem Poker um den BVB-Youngster ausgestiegen sein. Nun hat angeblich ein Kontrahent aus Frankreichs Fußball-Oberhaus ein Auge auf Moukoko geworfen.

OGC Nizza soll den Wunsch kundgetan haben, Youssoufa Moukoko vom BVB unter Vertrag zu nehmen. Das berichtet Santi Aouna von "footmercato.net".

Demnach hat ein Transfer des 19-Jährigen "absolute Priorität" für den Klub von der Côte d'Azur. Damit nicht genug: Gespräche zwischen allen beteiligten Parteien sollen bereits aufgenommen sein, heißt es. Im Raum steht demnach eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Sollte es dabei zu einem positiven Ergebnis kommen, wäre dies keine Überraschung mehr. BVB-Coach Nuri Sahin erklärte bereits im Vorfeld des Dortmunder Bundesliga-Auftaktes gegen Eintracht Frankfurt (2:0), dass es Moukoko schwer haben werde, auf Einsatzminuten zu kommen. Am Samstag fehlte der Stürmer gegen die SGE dann sogar im Spieltagskader.

BVB-Boss deutet Transfer an

Am Rande der Partie deutete auch Borussen-Sportdirektor Sebastian Kehl an, dass sich bis zur Schließung des Transferfensters am 30. August um 20 Uhr noch etwas im BVB-Kader tun könnte. "Ich glaube, wir haben sehr viel Gutes getan. aber wir haben noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht tut sich ja noch was", erklärte Kehl bei "Sky".

Moukoko war 2016 aus der Jugend des FC St. Pauli ins Ruhrgebiet gewechselt. Nachdem der Goalgetter in der BVB-Jugend Tor-Rekord um Tor-Rekord aufstellte, blieb ihm der ganz große Durchbruch bei den Profis verwehrt. Inzwischen stehen die Zeichen auf Trennung.

Der Vertrag des zweimaligen deutschen A-Nationalspieler in Dortmund endet im Sommer 2026, erschweren soll etwaige Verhandlungen allerdings ein fürstliches Gehalt von angeblich bis zu 8,5 Millionen Euro.