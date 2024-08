"Riesencoup": Transfer-Überraschung um Ex-Bayern-Star

imago sportfotodienst

Douglas Costa (2.v.l.) gewann mit dem FC Bayern unter anderem den DFB-Pokal

Für den FC Bayern bestritt er 97 Pflichtspiele, erzielte 15 Tore, bereitete 30 weitere vor und gewann unter anderem dreimal die Deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal 2016 - nun wagt Douglas Costa einmal mehr ein neues Abenteuer. Die Verpflichtung des Brasilianers feiert dessen neuer Arbeitgeber bereits als Mega-Coup.

Nach den Stationen Grêmio Porto Alegre (2008 bis 2010 und 2021), Shakhtar Donetsk (2010 bis 2015), FC Bayern (2015 bis 2017 und 2020/21), Juventus Turin (2017 bis 2020) sowie LA Galaxy (2022 bis 2023) und Fluminense (2024) wechselt Douglas Costa nach Australien, wo sich der 33-jährige Offensivspieler dem FC Sydney anschließt.

"Der Sydney FC hat einen der größten und bekanntesten Sportstars verpflichtet, den Australien je gesehen hat. Für die Sky Blues und die A-League ist dies ein Riesencoup", verkündet der Klub am Montag auf seiner Homepage. Mit rund 13 Millionen Followern in den Sozialen Netzwerken gehöre der WM-Teilnehmer 2018 zu den reichweitenstärksten Spielern, die je Down Under gekickt hätten.

Ex-Star des FC Bayern will Fußball in Australien bekannt machen

"Wir freuen uns sehr, den brasilianischen Weltmeisterstar Douglas Costa zum Sydney FC und zur Isuzu-UTE A-League zu holen. Er ist einer der bekanntesten Fußballer, die jemals hier gespielt haben, und die Augen der Fußballwelt werden in dieser Saison auf Sydney FC und die A-League gerichtet sein. Douglas ist ein bewährter Gewinner und seine Anzahl an Titeln in den Topligen der Welt ist der Beweis dafür. Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unseres Clubs und wir heißen Douglas in Australien willkommen", bejubelt Sydneys CEO Scott Barlow den Transfer in einer offiziellen Mitteilung.

Auch Costa selbst kommt zu Wort: "Ich war im Laufe meiner Karriere Teil einiger unglaublicher Teams, habe viele Titel gewonnen und bin zum Sydney FC gekommen, um noch mehr zu gewinnen", so der Flügelflitzer. "Fußball liegt mir im Blut und ich bin nach Australien gekommen, um den Fußball in diesem Land bekannt zu machen, das sportbegeisterte Publikum zu unterhalten."

Costas Vertrag beim fünfmaligen australischen Meister ist bis Ende Juni 2026 datiert.