Medien: VfB Stuttgart lässt Offensivspieler ziehen

Woo-yeong Jeong (r.) verlässt offenbar den VfB Stuttgart

Vizemeister VfB Stuttgart lässt Woo-yeong Jeong offenbar ziehen. Mit Union Berlin soll ein Abnehmer aus der Fußball-Bundesliga bereitstehen.

Laut "Sky" gibt der VfB Stuttgart Jeong (Vertrag bis 2026) per Leihe an die Köpenicker ab. Union Berlin erhält wohl außerdem eine Kaufoption für den 24-Jährigen.

Welche Summe die Eisernen für den Offensivakteur künftig auf den Tisch legen müssten, geht aus dem entsprechenden Medienbericht nicht hervor. Jeong soll bereits in der Hauptstadt weilen, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Mit einer Vollzugsmeldung ist dementsprechend in Kürze zu rechnen.

Woo-yeong Jeong zuletzt nicht im Kader des VfB Stuttgart

Der "kicker" hatte am Montag ebenfalls über das Interesse von Union Berlin am 20-fachen südkoreanischen Nationalspieler geschrieben.

Jeong kam beim VfB Stuttgart in der neuen Pflichtspielsaison bislang nicht zum Einsatz. Trainer Sebastian Hoeneß setzte im Supercup gegen Bayer Leverkusen (3:4 n.E.) sowie beim Bundesliga-Auftakt gegen den SC Freiburg (1:3) auf andere Spieler.

"Er hatte gestern eine muskuläre Reaktion", erklärte Hoeneß die Nicht-Nominierung von Jeong für den Spieltagskader in Freiburg. Die Konkurrenz in der Stuttgarter Offensive ist ohnehin groß. Jeong könnte mit einem Wechsel wieder mehr Spielpraxis sammeln.

Jeong vor Abschied vom VfB Stuttgart

Der Rechtsfuß war erst im vergangenen Sommer vom SC Freiburg zum VfB gewechselt. Wie der "kicker" berichtet soll sich die Ablösesumme inklusive Boni auf bis zu vier Millionen Euro belaufen haben.

Jeong steuerte für die Schwaben in 29 Pflichtspieleinsätzen zwei Treffer sowie drei Vorlagen bei. Weitere Torbeteiligungen kommen offenbar zunächst nicht mehr hinzu. Stattdessen zeichnet sich der Wechsel zu Union Berlin ab.

Der Transfermarkt schließt in der Fußball-Bundesliga sowie in den anderen europäischen Topligen am 30. August.