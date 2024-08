VfB-Youngster empfiehlt sich für weitere Startelfeinsätze

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Anrie Chase (2.v.l.) startet beim VfB Stuttgart durch

Anrie Chase gilt als eines der größten Talente beim VfB Stuttgart. Der Youngster befindet sich derzeit auf der Überholspur. Weitere Startelfeinsätze stehen bevor.

Beim Auftakt gegen den SC Freiburg (1:3) stand Chase erstmals in seiner noch jungen Karriere in der Bundesliga auf dem Platz. Rund 25 Minuten vor dem Abpfiff wurde der 20 Jahre alte Innenverteidiger für Pascal Stenzel eingewechselt.

Im DFB-Pokal gegen Preußen Münster (5:0) durfte der Japaner sogar von Beginn an und über die vollen 90 Minuten ran.

Ein Sonderlob gab es anschließend von Trainer Sebastian Hoeneß. "Er hat einen richtig guten Job gemacht, hat sehr klar gespielt. Er war konzentriert und fokussiert", lobte der 42-Jährige seinen Schützling nach der Partie.

Der Coach stellte Chase außerdem einen weiteren Startelfeinsatz im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) in Aussicht. "Die Chancen stehen sehr gut. Wir haben aktuell einen gesunden Innenverteidiger, deshalb kann es sich jeder ausrechnen, wie die Chancen stehen", so Hoeneß.

Der Personalnot beim VfB Stuttgart ist derzeit groß. Die Innenverteidiger Anthony Rouault und Leonidas Stergiou fallen verletzt aus.

Mit Ameen Al-Dakhil haben die Schwaben aber bereits Verstärkung verpflichtet. Der 22 Jahre alte Belgier kommt vom FC Burnley und unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Chase hat großen Anteil am Aufstieg des VfB Stuttgart II

Anrie Chase war 2022 ablösefrei zum VfB Stuttgart gewechselt. Zuvor hatte er beim japanischen Klub Shoshi HS gespielt.

Für die Schwaben stand der U23-Nationalspieler zumeist für die zweite Mannschaft auf dem Platz. In der vergangenen Saison hatte er großen Anteil am Aufstieg in der 3. Liga. In der aktuellen Spielzeit absolvierte er ein Spiel für den VfB II. Beim 3:1-Sieg gegen den TSV 1860 München konnte der Abwehrspieler sogar einen Assist beisteuern.