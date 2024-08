BVB vor überraschendem Last-Minute-Transfer?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Holt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl noch einen weiteren Neuzugang?

Borussia Dortmund könnte im Endspurt der Wechselperiode etwas überraschend noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Im Fokus der BVB-Bosse: eine mögliche Schwachstelle des Kaders.

Laut den gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" könnte die Borussia bis Transferschluss am Freitag (30. August) um 20:00 Uhr noch einen jungen, entwicklungsfähigen Linksverteidiger unter Vertrag nehmen. Namen möglicher Kandidaten werden in dem Bericht nicht genannt. Offen ist also auch, ob sich der BVB in der Bundesliga oder im Ausland nach dem potenziellen Neuzugang umschaut.

Sinn ergeben würde eine Verpflichtung auf dieser Position allemal: Mit Ramy Bensebaini steht nur ein gestandener Profi für die linke Abwehrseite im Kader, hinzu kommt mit Almugera Kabar ein erst 18 Jahre alter Nachwuchsspieler sowie Julian Ryerson, der beide Außenpositionen in der Viererkette beackern kann.

Ein Stück weit überraschend käme ein Transfer dennoch. Denn: Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hatte vor wenigen Wochen im Trainingslager in Bad Ragaz noch angekündigt, den "mutigen Weg" gehen und auf Youngster Kabar setzen zu wollen. Inzwischen hat also anscheinend ein Umdenken in der BVB-Führung stattgefunden.

BVB gibt Tom Rothe an Union Berlin ab

Nötig werden die Diskussionen um die Linksverteidigerposition wegen des Abgangs von Tom Rothe, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Holstein Kiel kickte. Den 19-Jährigen zog es Anfang August zu Bundesliga-Konkurrent Union Berlin.

"Tom hat nach den Jahren bei uns im Nachwuchsleistungszentrum zuletzt in Kiel wichtige Erfahrung im Herrenfußball gesammelt. Nun muss und will er durch möglichst viel Spielzeit auch in der Bundesliga den nächsten Schritt machen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der BVB kassierte für Rothe dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro. Die Dortmunder sollen sich im Zuge des Deals zudem eine Rückkaufoption gesichert haben.