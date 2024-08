Hoeneß: Stiller seit "vielen Monaten auf Top-Niveau"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Angelo Stiller und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart wurden in die DFB-Auswahl berufen

Angelo Stiller ist der nächste Spieler des VfB Stuttgart, der sein Debüt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiert. Sein Klubtrainer Sebastian Hoeneß freut sich für den Mittelfeldspieler, der beim souveränen Pokalsieg gegen Preußen Münster (5:0) zum Spieler des Spiels avancierte.

Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart traut Angelo Stiller auch in der DFB-Auswahl eine tragende Rolle zu. "Ange bringt alles mit, um auch in der Nationalmannschaft eine gute Rolle zu spielen. Das ist meine feste Überzeugung", sagte der Coach des Bundesligisten am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Duell am Samstag (15:30 Uhr) gegen Mainz 05.

"Ich freue mich riesig. Ich finde, er hat es total verdient", sagte Hoeneß über Stiller. Der 23-Jährige gehört zu den Musterschülern des VfB-Trainers, spielte schon beim FC Bayern München II und bei der TSG 1899 Hoffenheim unter ihm. Vergangene Saison trug Stiller als Stratege im zentralen Mittelfeld maßgeblich dazu bei, dass die Stuttgarter überraschend Vizemeister wurden. Der Sechser spiele seit "vielen, vielen Monaten auf Top-Niveau".

"Gerade nach den Abgängen der Nationalmannschaft passt das perfekt", so der VfB-Coach mit Blick auf die Abschiede von Ilkay Gündogan und Toni Kroos weiter. Insofern überraschte die erstmalige Nominierung von Stiller nicht.

Stiller beim VfB Stuttgart zurück auf seiner Position

Nach Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt, Außenstürmer Chris Führich und Angreifer Deniz Undav ist er gemeinsam mit dem ebenfalls nominierten Alexander Nüber der nächste Stuttgarter, den den Sprung in den Nagelsmann-Kader schafft.

In Münster durfte Angelo Stiller derweil nach einem Ausflug in die Innenverteidigung zum Bundesligastart beim SC Freiburg (1:3) wieder auf seiner Lieblingsposition spielen. "Es macht einfach Spaß, weil es meine Position ist", sagte Stiller, der mit seinem Führungstreffer (7.) in Münster die Tür zum Weiterkommen früh aufgestoßen hatte und als "Man of the Match" ausgezeichnet worden war. Auf "seiner" Position ist er offenbar auch im DFB-Team eine Option.

Kurz nach seinem überzeugenden Auftritt im DFB-Pokal hatte Stiller indes noch nicht so recht verraten wollen, ob er schon Kontakt zu Bundestrainer Nagelsmann hatte. "Joar, lassen wir uns überraschen", sagte der Mittelfeldspieler lediglich mit einem breiten Grinsen.