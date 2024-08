Details zu Werders Topp-Transfer enthüllt

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Keke Topp will nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 in der Bundesliga durchstarten

Keke Topp hat den FC Schalke 04 nach drei Jahren wieder in Richtung alter Heimat verlassen, um bei seinem Ausbildungsklub Werder Bremen den nächsten Entwicklungsschritt in der Bundesliga zu gehen. Nun kommt ans Licht, wie viel der SVW an den Zweitligisten zahlen musste, um den Mittelstürmer zurückzuholen.

Wenige Wochen nach der Rückkehr von Keke Topp zum SV Werder Bremen nennt "Sport Bild" konkrete Details zum Sommer-Transfer. Demnach zahlten die Grün-Weißen eine Basisablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen könnten weitere 500.000 Euro hinzukommen, die Variablen seien verbunden mit Einsätzen des Stürmers und Erfolgen des Klubs.

Alles in allem ist der 20-Jährige für Werder Bremen also ein Schnäppchen, zumal er im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus (3:1) mit einem Dreierpack frühzeitig seine Qualitäten angedeutet hat. Interesse am Angreifer soll auch bei Bundesligist 1. FC Heidenheim sowie bei Klubs aus Belgien bestanden haben, am Ende sicherte sich aber Werder Bremen den Zuschlag.

Keine Ausstiegsklausel im Vertrag von Keke Topp verankert

Beim FC Schalke 04 war Topp in der vergangenen Zweitliga-Saison auf immerhin 25 Einsätze gekommen, elf Mal stand er in der Startelf. Dem deutschen U20-Nationalspieler gelangen dabei fünf Treffer - nun will er auch im Oberhaus durchstarten.

Die finanziellen Anreize dafür hat Werder Bremen laut dem Fachblatt gegeben: Mit Keke Topp wurde ein Staffelvertrag ausgehandelt, durch den sein Gehalt sukzessive ansteigen kann. Kommt der Mittelstürmer auf regelmäßige Einsätze, wird er schon bald über eine Million Euro im Jahr verdienen, heißt es in dem Bericht.

Gut für Werder: In seinem Vertrag ist keine Ausstiegsklausel verankert, die Ablösesumme im Falle eines erneuten Abschieds wäre also frei verhandelbar. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers hatten die Bremer wie gewöhnlich keine Angaben gemacht.