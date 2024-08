Zukunfts-Entscheidung bei Tah offenbar gefallen

IMAGO/Maximilian Koch

Jonathan Tah könnte noch von Bayer Leverkusen zum FC Bayern wechseln

Korb für Bayer Leverkusen: Abwehrchef Jonathan Tah wird seinen Vertrag bei der Werkself einem Medienbericht zufolge definitiv nicht verlängern. Ein Wechsel zum FC Bayern auf der Zielgeraden der Transferperiode soll weiter im Bereich des Möglichen liegen.

Darüber berichtet "Sky". Demnach liegen Bayer zwar derzeit keine neuen Angebote für Tah vor. Dass im Transfer-Endspurt noch einmal Bewegung in die Personalie kommt, sei aber nicht ausgeschlossen.

Neben dem FC Bayern soll auch der FC Barcelona inzwischen die Fühler nach Tah ausstrecken. Die Katalanen machen sich angeblich ebenfalls noch Hoffnungen auf einen Last-Minute-Deal.

Ein bevorstehender neuer Vertrag mit Ausrüster Nike könnte das nötige Kleingeld in die Kassen des wirtschaftlich angeschlagenen Vereins spülen. Über diesen hatten mehrere spanische Medien berichtet. Es soll um ein Gesamtvolumen von über einer Milliarde Euro gehen. 115 Millionen Euro könnten für die Vertragsverlängerung sofort als Prämie an Barca fließen, hieß es.

Die Klub-Führung soll in der Angelegenheit aufs Gaspedal drücken, um noch vor Transferschluss finanziellen Spielraum für weitere Deals zu bekommen - zum Beispiel für eine Verpflichtung von Tah? Für den 28 Jahre alten Nationalspieler soll Bayer immer noch eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro fordern.

Wechsel zum FC Bayern oder zum FC Barcelona? Jonathan Tah gibt Bayer Leverkusen einen Korb

Bitter aus Sicht des Doublesiegers: Der Plan, Tah doch noch zu einem längerfristigen Verbleib in Leverkusen zu bewegen, soll gescheitert sein.

"Sky" zufolge haben der Profi und sein Berater Pini Zahavi inzwischen mitgeteilt, dass eine Vertragsverlängerung für die Spielerseite kein Thema sei.

Tah wolle entweder in dieser Transferperiode oder 2025 - dann aber ablösefrei - wechseln, heißt es. Bayer sei vor diesem Hintergrund nun wieder gesprächsbereit(er), was einen Abgang noch in diesem Wechselfenster angehe.

Die Zeit drängt für alle beteiligten Parteien: In den europäischen Top-Ligen sind Neuverpflichtungen nur noch bis Freitag möglich.